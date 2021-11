Alles eine Frage der Perspektive

Bereits zum 16. Mal sind an diesem Wochenende die „Wunderwelten“ zu Gast im Graf-Zeppelin-Haus. Das Fotofestival zeigt bis Sonntag, 7. November, die Vielseitigkeit der Erde und bietet dem Besucher laut Pressemitteilung einzigartige Erlebnisse in ganz besonderer Atmosphäre. Bekannte Fotografen und Abenteurer erzählen in Live-Reportagen auf Großleinwand von Ihren Erlebnissen – unter anderem der bekannte Fotograf Michael Martin und die Kletterlegende Thomas Huber (Huberbuam). Mit „Afghanistan verstehen“ gibt es erstmals einen Spendenvortrag im Programm. Des Weiteren eröffnet das Festival allen Besuchern die Chance, sich mit Experten auszutauschen, die Fotomesse sowie die Ausstellungen zu erkunden und sich für eigene Projekte inspirieren zu lassen. In 27 Fotokursen können Interessierte ihr Wissen rund um die Fotografie erweitern Weitere Infos zum Festival unter www.wunderwelten.org.