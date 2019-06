Am Pfingstmontag strebt in Fischbach alles, was Beine und Räder hat, abgesehen vom Durchgangsverkehr auf der Bundesstraße, zum Eichenmühlenweg 16/1 im alten Dorfkern hin. Dort steht das denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1830, in dem bis 1993 eine Getreidemühle betrieben wurde. Die Eichenmühle, die dem Weg zwischen Kluftern und Fischbach ihren Namen gab, ist noch immer im Familienbesitz, der letzte Müller war Hans Dehm, der vor 17 Jahren verstarb.

Seine Ehefrau Regina Dehm ist glücklich darüber, dass die Mühle auf Initiative ihres Schwiegersohns Thomas Schnekenbühl und Tochter Judith originalgetreu erhalten geblieben ist und jedes Jahr traditionell am Pfingstmontag, dem deutschen Mühlentag, für interessierte Besucher geöffnet wird. Viel Liebe und großes Engagement stecken in Vorbereitung und Durchführung dieses Tages. Die Blaskapelle „Fidele Brummbären aus Immenstaad“ sorgt für Volksfestunterhaltung, um zünftige Bewirtung kümmern sich Familie und Freunde, ein Festzelt bietet Schutz vor Sonne oder Regen. Um die 200 Menschen tummeln sich fröhlich um die Mittagszeit im Hof.

Christoph Späth ist Kenner des Müllerhandwerks und der Mühlentechnik. Der Rentner sammelt alte Mühlenmodelle, restauriert diese und zeigt sie auf den vier Etagen der Eichenmühle neben den Originalwerkzeugen- und Gegenständen, die das Handwerk über Jahrhunderte geprägt hat. Sein Part sind die Führungen von klein und groß durch das verwinkelte Gebäude, über schmale Gänge und steile Stiegen. Beruflich habe er was anderes gemacht, berichtet er, aber sein Großvater und zwei Brüder seien ebenfalls Müller gewesen.

Die Wasserkraft der Brunnisach speist das oberschächtige Wasserrad, welches durch die rund gebogenen Schaufeln einen höheren Wirkungsgrad habe als eine Turbine. Bereits um 1430 datiere die erste Erwähnung der Eichenmühle. Im Kellerraum aus dem 19. Jahrhundert ist zu sehen, wie die Haupttransmisssion die ganze Mühle antreibt. Mithilfe eines Aufzugs konnte der Müller sich und bis zu 100 Kilogramm Getreide nach oben befördern. Hier unten wurde auch das fertige Mehl gemischt und in Säcke abgefüllt. Auf den oberen Etagen zeigt Späth seine Exponate, die aus sehr unterschiedlichen Mühlenmodellen bestehen. Eine Getreidemühle von 1880 ist das älteste Stück. Die Häuslein und Elemente sind jeweils zu Gruppen angeordnet, die per Knopfdruck gleichzeitig ihre Funktion simulieren, sodass die Besucher einen noch anschaulicheren Eindruck mitnehmen können. Späth zählt auf, erläutert und lässt die Mühlen klappern. Eine Schiffsmühle ist dabei, wie sie im sechsten Jahrhundert in Rom erfunden worden sei. Beidseitig des Rumpfs sind Schaufelräder angebracht, die von der Strömung in Flüssen angetrieben wurden.

Rossmühle, Windmühle, Scheunenmühle, Panzermühle, Knochenmühle, Tretmühle: alle zeugen von Alltagsgeschichte und Handwerks- kunst der Vorfahren. Viele Ölmühlen hat es hier gegeben, doch die Ölmüller waren arm. Reich, aber gefährlich lebten die Pulvermüller, „die Pulvermühlen sind irgendwann alle explodiert“. Späth zeigt auch die „echten“ Maschinen und Gegenstände der Mühle, die es gebraucht hat, um das Getreide zu prüfen.