Alles über das diesjährige Entenrennen auf dem Seehasenfest.

Der Vorverkauf für die Lose zum Entenrennen beginnt ab Freitag, 21. Juni. Die Lose kosten jeweils vier Euro und sind am Verkaufsstand des Lions-Club bei allen Häfler Wochenmärkten erhältlich. Weitere Lose werden am 5. und 6. Juli sie im Bodenseecenter und am 11., 12. und 13. Juli am Infostand des Seehasenfestausschusses an der Freitreppe verkauft. Auch in zahlreichen Häfler Geschäften werden Lose verkauft. Der Flyer mit allen Verkaufsstellen soll bald unter www.lions-fn.de veröffentlicht werden.