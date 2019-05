Aller guten Dinge sind drei: Pfarrer Herbinger weiht Blechvespen

Pfarer Bernd Herbinger hat am Samstagvormittag die Roller der Blechvespen Bodensee geweiht. Im dritten Jahr ihres Bestehens – der Verein wurde 2017 gegründet – spielte diesmal auch das Wetter mit. Rund 50 Vespa-Freunde fanden sich zu der Fahrzeugweihe vor den Stufen der Friedrichshafener Sankt Canisius-Kirche ein. Natürlich gab es auch ein passendes Vespa-Catering. Im Anschluss wies Vereinsvorsitzender Toni Bruno die Fahrer ein, bevor es zur ersten Rundfahrt der Saison ging – einer 40 Kilometer langen Strecke durchs Hinterland von Kressbronn an den Degersee mit anschliessender Einkehr zur gemeinsamen Brotzeit ins „Moschstüble“ nach Apflau. Unfallfrei und bestgelaunt führte die Rückfahrt zurück nach Friedrichshafen zum gemeinsamen Hock am See. Foto: cle