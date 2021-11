Aller guten Dinge sind Drei

Einer Pianistin und zwei Pianisten, hochmotiviert bis in die Fingerspitzen, ein bestens präpariertes, spielfreudiges Sinfonieorchester und ein engagierter, hoch motivierender Dirigent ist beim Orchesterkonzert im Häfler Graf-Zeppelin-Haus im Rahmen des Klavierfestivals junger Meister ein ganz besonderes Hörerlebnis gelungen. Die Aufführung der Klavierkonzerte von Beethoven, Schumann und Brahms begeisterte das Publikum im coronamäßig gut besuchten Hugo-Eckener-Saal.

Der künstlerische Leiter des Festivals, Peter Vogel, hatte in einer sehr persönlichen Begrüßung einen nachdenklich machenden Einblick in das Innenleben eines Konzertveranstalters in Zeiten von Corona gegeben. Sein Werben um den Erhalt des Kulturlebens als Erbe führte zu langanhaltendem Beifall im Publikum.

Alle drei Solisten bereiten in besonderen Klassen für Hochbegabte auf das Konzertexamen, dem höchsten zu vergebenden Universitätsgrad, vor. Till Hoffmann, geboren in Deutschland 1996, erster Solist des Abends, ist Student bei Professor Bernd Goetzke in Hannover. In beschaulicher Ruhe begann Hoffmann das Klavierkonzert Nr. 4 in G-Dur von Ludwig van Beethoven. Die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz unter Carlo Goldstein übernahm diese lyrische Naturstimmung. Ein hoch sensibles „Gespräch“ zwischen Klavier und den Orchesterinstrumenten begann. Auch seine beeindruckende Virtuosität konnte der Solist besonders in den faszinierenden Kadenzen der beiden Ecksätze ausspielen. Allerdings nie als bloßer Effekt, sondern immer dem Gesamtklang untergeordnet. Beeindruckend die „Szene“ im zweiten Satz Andante con moto. Schroffe Streicherklänge standen einer melancholischen Melodie am Klavier gegenüber.

Dieser Neuanfang Beethovens hatte auch den Komponisten Robert Schumann für sein Klavierkonzert a-moll stark beeindruckt. Vom ersten Ton an spürte man bei Rosalind Phang, dass sie sich dem neuen Stil der atmosphärischen Dichte verpflichtet fühlt. Die im Jahr 1995 in Malaysia geborene Pianistin, ebenfalls Studentin in Hannover bei Professor Goeztke, war auf ganz natürliche Weise mit dem Orchester verwoben. In spielerische Leichtigkeit gepaart mit ausdrucksstarken Vertiefungen entstand im Andantino grazioso eine zauberhafte Stimmung. Im spritzigen tänzerischen Finale mit seinen metrischen Klippen glänzte die Solistin im technisch anspruchsvollen Klavierpart.

Shaun Choo, geboren 1991 in Singapur, derzeit Student in Berlin bei Professor Björn Lehmann, hatte das Klavierkonzert Nr. 1 in d-moll von Johannes Brahms vorbereitet. Zurücklehnen und genießen hieß es für das Publikum beim „Schlachtross“ unter den Klavierkonzerten. Keine wuchtige Klang-Orgie Klavier gegen Orchester. Unter dem Dirigat von Carlo Goldstein waren neben den organisch aufgebauten Höhepunkten die lyrischen, fast poetischen Passagen sensibel ausgespielt. Es entwickelte sich ein empfindsames Geben und Nehmen zwischen Solist und hellwach reagierendem Orchester. Choons Oktaven, Triller oder Skalen hatten neben genauer Artikulation ebenso elastische Qualitäten. Nach dem ungarisch gefärbten Finale mit prägnant ausgespielten Synkopen, Fugatoteilen und einer berauschenden Klavier-Kadenz wollte der verdiente Applaus nicht enden.