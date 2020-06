Alleinerziehend: Keine Chance auf Job und Kitaplatz?

Seit August 2013 gilt ein flächendeckender Rechtsanspruch auf Kita-Betreuung oder Betreuung in Kindertagespflege, erklärt das Jugendamt auf Anfrage. Für jedes Kind zwischen ein und drei Jahren müsse ein Betreuungsplatz verfügbar sein. Der Grundanspruch auf eine Betreuung umfasse 20 Wochenstunden. Individueller Mehrbedarf durch Berufstätigkeit oder Ausbildung müsse nachgewiesen werden. Der Bedarf müsse beim Träger sechs Monate vor dem gewünschten Betreuungsbeginn angemeldet werden. „Anfahrtswege von bis zu 30 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln müssen in Kauf genommen werden, wenn ortsnah keine Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung steht,“ so das Jugendamt weiter.

Jede Kommune verfüge über ein eigenes Auswahlverfahren bei der Vergabe der Kindergartenplätze. Oft werde das Merkmal alleinerziehend vorrangig berücksichtigt. Es sei ratsam, den Anspruch auf einen Kitaplatz so frühzeitig wie möglich, also durchaus bereits ein Jahr vor Inanspruchnahme, anzumelden, auch wenn das Datum des Wiedereinstieges in den Beruf noch offenstehe. Eltern oder Alleinerziehende, die über ein geringes Einkommen verfügen, könnten bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe im Jugendamt einen Antrag auf Kostenübernahme der Kitagebühren stellen.