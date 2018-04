Alle Termine: Die Strandbäder am Bodensee machen auf

Manche Strand- und Freibäder am Bodensee machen dieses Jahr früher auf als gedacht, andere warten noch auf den Saisonstart. Schwäbische.de hat alle Termine für Baderatten.

Rund elf Grad Wassertemperatur hat der Bodensee derzeit. Nur Hartgesottene gehen da ins Wasser. Doch bei der aktuell guten Witterung und viel Sonne haben offenbar schon viele Menschen Lust, ins Strandbad zu gehen und wenigstens auf der Liegewiese zu entspannen.

Übersichtskarte: Thermen und Freibäder

Manche Bäder - wie etwa das Strandbad der Insel Reichenau - haben auf diesen Wunsch schon reagiert und schon jetzt offiziell geöffnet. Anderswo - wie etwa in Friedrichshafen, müssen sich die Menschen noch etwas gedulden und den offiziellen Saisonstart Anfang Mai abwarten.

Das muss kein Nachteil sein: Viele Bäder, wie das Strandbad Friedrichshafen, können bis dahin schon ganz ohne Eintritt genutzt werden - allerdings auch ohne Aufsicht oder etwa Kiosk- und Beckenbetrieb.

Wer es gar nicht mehr erwarten kann, für den hat Schwäbische.de hier den Überblick über den Saisonstart der wichtigsten Bäder der Region Friedrichshafen, Lindau, Tettnang und Meersburg.

Friedrichshafen: „Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre haben wir in diesem Jahr von vorneherein eingeplant, das Frei- und Seebad Fischbach bereits am 1. Mai zu öffnen. Das Wellenfreibad Ailingen und das Strandbad Friedrichshafen öffnen dann am 10. Mai“, teilt eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit. Der Eintritt ins Frei- und Seebad Fischbach kostet regulär vier Euro, ins Strandbad Friedrichshafen nur 1,60 Euro und ins Wellenbad Ailingen 3,60 Euro.

Langenargen: Hier ist der offizielle Saisonstart der 1. Mai, der Eintritt kostet regulär 2,50 Euro.

Eriskirch: Das Strandbad Eriskirch eröffnet dieses Jahr am 10. Mai mit einem Tag der offenen Tür. An diesem Tag ist der Eintritt kostenlos, regulär kostet er ab dem Folgetage 3,50 Euro.

Immenstaad: Die Wintersaison im Aquastaad Immenstaad dauert noch bis 30. April. Die Wiese vor dem Bad ist bis dahin frei zugänglich, zum Saisonstart wird dann Eintritt fällig: 4 Euro.

Kressbronn: Offiziell wird das Bad zum 1. Mai geöffnet. Das Bad lässt aber jetzt schon Gäste bei guter Witterung ein. Der Eintritt kostet regulär 2,50 Euro.

Wasserburg: Das Freibad ist von 4. Mai an regulär geöffnet. Einzelkarten kosten fünf Euro.

Tettnang: Das Freibad Ried startet offiziell am 13. Mai in die Saison, bei schlechtem Wetter auch später. Früher will man nicht öffnen. Eintritt: 3,00 Euro. Das Freibad Obereisenbach will dieses Jahr am 12. oder 19. Mai öffnen - je nachdem, was Witterung Saisonvorbereitungen zulassen. Der Eintritt kostet drei Euro.

Lindau: Das Naturbad Eichwald am Bodenseeufer startet am 19. Mai in die Saison. Eintritt ab zwei Euro. Auch das Freibad Oberreitnau startet an diesem Tag, hier kostet das Ticket regulär vier Euro.

Meersburg: Das Frei- und Strandbad Meersburg öffnet die Tore dieses Jahr am 13. Mai. Der Eintritt kostet 4,40 Euro.