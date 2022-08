Alle raus hier: Häfler Rathaus wegen Fehlalarm evakuiert

Kleiner Schreckmoment am Freitagmittag in Friedrichshafen: Gegen 12.30 Uhr ist im Rathaus ein Räumungsalarm losgegangen, wie Stadtsprecherin Monika Blank berichtet. Wie sich wenig später herausstellte, hatte fälschlicherweise eine Brandmeldeanlage im Rathaus Café ausgelöst, heißt es von der Häfler Feuerwehr.

„Das Gebäude wurde geräumt“, schildert Blank die Situation. Alle Mitarbeiter und Besucher des Rathauses hätten sich am ausgewiesenen Sammelpunkt auf dem Kirchplatz eingefunden. „Da wurde dann nachgezählt, ob alle da sind.“ Auch die Mitarbeiter und Gäste des Cafés im Rathaus mussten raus. „Aber dadurch, dass es so warm ist, saßen sowieso alle Gäste draußen“, sagt Inhaber Petros Parganas. Alle hätten sich an die Regeln gehalten und es sei nichts passiert.

Auch die Feuerwehr zog nach kurzer Zeit wieder ab, nachdem sie die Lage geprüft hatte.