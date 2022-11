Alle Mann an Bord – Schiff AHOI

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seemanns-Chor Friedrichshafen ankert am 26. November im Ludwig-Dürr-Saal des Graf-Zeppelin-Haus.

Geboten werden an diesem Abend maritime Lieder der Seefahrt und stimmungsvolle Klänge zur bevorstehenden Adventszeit. Unter dem Motto „Alle Mann an Bord!“ lädt der Seemanns-Chor Friedrichshafen um 19.30 Uhr alle Liebhaber maritimen Lieder zu einer Reise von der rauen See ins Graf-Zeppelin-Haus ein. Seemännische Klänge und weihnachtliches Flair werden Sie inspirieren und auf die bevorstehende Adventszeit einstimmen. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns diesen Abend gemeinsam zu erleben. Die Chorleitung hat Eberhard Graf. Tickets gibt’s an der Abendkasse oder unter 0171 3725204.

Für den Abend verlost der Seemanns-Chor zusätzlich vier mal zwei Karten. Wer gewinnen will schreibt an vorsitzender@seemannschor-fn.de und nennt das Stichwort Seemanns-Chor. Die Gewinner werden per Los gezogen und die Karten an der Abendkasse hinterlegt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet.

Und wer selbst mitsingen will, kann gerne bei einer Chorprobe „reinschnuppern“. Der Seemanns-Chor freut sich immer über neue Mitsänger. Auch sind neue Musiker, die Akkordeon, Geige oder Mundharmonika spielen können, herzlich willkommen. Die Proben finden immer am Montag um 17.30 im Musiksaal des Graf-Zeppelin-Gymnasiums, Eingang in der Katharinenstraße 20 in Friedrichshafen, statt. Näheres unter 0171 3725204.