Alle Jahre wieder: Wohin mit dem ausgedienten Christbaum?

Wenn das alte Jahr zu Ende gegangen ist und das neue Jahr gerade beginnt, stellt sich immer dieselbe Frage: Wohin mit den ausgedienten Christbäumen? Nachdem es wegen der Corona-Pandemie in den letzten Jahren etwas andere Regelungen gab, läuft es im Bodenseekreis 2023 wieder wie gewohnt.

Friedrichshafen

In Friedrichshafen sammelt auch in diesem Jahr der Verein „Eine Welt“ wieder die Christbäume ein. Gegen eine kleine Spende von 2,50 Euro nehmen Helferinnen und Helfer am Samstag, 14. Januar, die Bäume an verschiedenen Sammelstellen entgegen.

Zwischen 9 Uhr und 12 Uhr können Bürgerinnen und Bürger ihre von Schmuck befreiten Exemplare am Edeka-Markt (Romanshorner Platz), der Merianschule, dem Rewe-Markt in der Albrechtstraße, der Ludwig Dürr-Schule, der Schwab-/Goethestraße, dem Parkplatz der Gemeinschaftsschule Schreienesch, dem Stadtwerk am See in der Kornblumenstraße sowie der Lindenapotheke in der Kitzenwiese abgeben.

Efrizweiler-Kluftern

Am Samstag, 14. Januar, wird auch die Funkenmannschaft Efrizweiler-Kluftern ausgediente Christbäume in Kluftern, Efrizweiler und Lipbach einsammeln. Die Aktion startet um 9 Uhr morgens. Bis dahin sollten die Bäume gut sichtbar bereitgestellt sein. Über eine kleine Spende würden sich auch die Funkenbuben freuen, heißt es in der Mitteilung.

Ailingen-Schnetzenhausen

Bereits eine Woche vorher, am Samstag, 7. Januar, holt die Landjugend Ailingen-Schnetzenhausen abgeschmückte Christbäume ab. Zusammen mit zwei Euro sollen die Bäume bist 8 Uhr an den Straßenrand gestellt werden.

Die Landjugend fährt folgende Gebiete an: Raderach, Unterraderach, Berg, Schnetzenhausen, Manzell (Virchowstraße, Behringweg, Hahnemannweg, Diamantstraße, Zürnstraße, Vollenweiderweg, Reiterweg), Jettenhausen (Frankenweg, Römerweg, Hägleweg, Keltenweg, Alamannenweg, Mauernweg, Riefweg, Pacellistraße, Werthmannstraße, Gröberstraße, Deblerstraße, Melanchthonstraße, Thomannstraße, Longnerstraße, Kienestraße, Gehrenweg, Langenfeldweg, Waggershauser Straße, Müllerstraße, Dorfwiesenstraße, Flurweg, Kurzer Weg, Faberstraße, Wundstraße, Lanzstraße.

Langenargen

In Langenargen sammelt die Jugendfeuerwehr am Samstag, 7. Januar, die Christbäume ein. Voraussetzung: Die Bäume stehen spätestens um 8 Uhr gut sichtbar am Straßenrand und sind mit einem Bändchen versehen. Die Bändchen können im Voraus bei verschiedenen Geschäften in Langenargen für zwei Euro erstanden werden. Wie jedes Jahr soll der Erlös der Jugendfeuerwehr zugute kommen.

Wer nicht auf die Sammelaktionen warten möchte, kann seinen Christbaum auch zerkleinert am örtlichen Wertstoffhof oder Entsorgungszentrum abgeben - kostenlos und ohne Termin. Gleiches gilt für Menschen in Gemeinden wie Kressbronn, wo es keine zentralen Sammelaktionen geben wird.