Alle Buslinien werden bedient

Ab Montag, 7. Juni startet im bodo-Verbundgebiet wieder die Schule. Die Verkehrsunternehmen im bodo bieten dann das volle Fahrplanangebot. Auch die Verstärkerfahrten seien wieder im Einsatz um ein bestmögliches Platzangebot zu schaffen, heißt es in einer Pressemitteilung. Weiterhin gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln die Maskenpflicht. Eine Übersicht der angebotenen Verstärkerbusse gibt es im Internet unter www.bodo.de/aktuelles im Im bodo-Gebiet gilt auch weiterhin die Maskenverordnung der Länder Baden-Württemberg und Bayern. Sowohl in Bus und Bahn als auch an den Haltestellen und Bahnhöfen. Dabei sind Kinder unter 6 Jahren generell von der Maskenpflicht ausgenommen. In Baden-Württemberg gilt aktuell: Fahrgäste ab 6 Jahren sollten entweder eine FFP2-Maske oder auch medizinische OP-Maske benützen. Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren können auch eine Alltagsmaske nutzen.