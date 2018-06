Alkoholverbote sind „ein absoluter Erfolg“

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) drängt im Kampf gegen Alkoholexzesse auf öffentlichen Plätzen auf eine Lösung. An einem runden Tisch mit Vertretern von Kommunen, Polizei und Parteien will er ausloten, welche Chancen ein Alkoholkonsumverbot hat. Hintergrund seiner Initiative: Im Moment fehlt den Gemeinden eine gesetzliche Grundlage, um öffentliche Alkoholverbote rechtsverbindlich auszusprechen. Für Schlagzeilen sorgte zuletzt, dass der Verwaltungsgerichtshof 2009 ein Alkoholverbot in Freiburg einkassierte.

In Friedrichshafen wurden seit Mai 2008 vier Alkoholverbote an öffentlichen Plätzen verhängt: am Romanshorner Platz, rund um die Musikmuschel, an der östlichen Uferstraße und in der Anton-Sommer-Straße. Weil eine entsprechende Rechtsgrundlage in der Polizeiverordnung fehlt, wurde das Alkoholverbot in einer Allgemeinverfügung für Friedrichshafen vom Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt erlassen. Dessen Chef Hans-Jörg Schraitle begrüßt die Initiative des Ministerpräsidenten, weil sie Rechtssicherheit bei einem schwierigen Thema. brächte. „Es würde uns auch die Arbeit erleichtern, wenn wir bei besonderen Veranstaltungen, die durch Alkoholkonsum extrem ausarten könnten, ein Verbot erlassen könnten“, sagt Schraitle.

Wie sind die Erfahrungen bislang mit den Alkoholverboten in Friedrichshafen? „Ein absoluter Erfolg“, bilanziert Markus Ehmele, der stellvertretende Polizeirevierleiter. Er ist überzeugt, dass sich am Romanshorner Platz ein Drogenumschlagplatz etabliert hätte, wenn die Behörden nicht eingegriffen hätten. Dass sich die Szene aus Alkoholsüchtigen und Wohnsitzlosen dauerhaft aufgelöst habe, sei aber nicht nur dem Alkoholverbot, sondern vor allem nachhaltigen Kontrollen zu verdanken, betont Ehmele. „Wir sind richtig lästig geworden.“ Für ihn steht eines fest: „Wenn wir nachlassen, siedelt sich diese Klientel sofort wieder an.“

Wohin sich die Drogen- und Trinkerszene verzogen habe, kann Ehmele nicht genau sagen. Zu Beginn des Verbots seien versprengte Personen zum Trinken beim Marienbrunnen, beim Alten Friedhof, am Schlosssteg oder auch hinter der ESSO-Tankstelle zusammengekommen. Inzwischen gebe es aber keine auffälligen Bereiche mehr. Emele betont, dass die Szene nicht nur aus Hiesigen bestand, Friedrichshafen mit seinem schönen Ufer sei auch ein attraktives Ziel für Auswärtige gewesen, zum Beispiel für Punks aus Ravensburg. Das ist es jetzt anscheinend nicht mehr.