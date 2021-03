Alkoholverbot im Bodenseekreis endet

Die Allgemeinverfügung des Landratsamts Bodenseekreis vom 5. März, in der ein Alkoholverbot an bestimmten Orten und Plätzen im Bodenseekreis definiert worden war, tritt mit Ablauf des Montags, 22. März, außer Kraft. Damit gilt das Alkoholverbot im Landkreis ab Dienstag, 0 Uhr nicht mehr. Etwaige lokale Regelungen in einzelnen Städten oder Gemeinden bleiben hiervon aber unberührt, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes.

Weiterhin gültig sind auch die Kontaktbeschränkungen in Bezug auf Gruppengrößen und Anzahl der beteiligten Haushalte an öffentlichen Plätzen und in privaten Bereichen, heißt es weiter. Das Landratsamt appelliert zudem an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, trotz des wegfallenden Alkoholverbots, weiterhin Situationen zu vermeiden, in denen eine Virusübertragung möglich sein kann.