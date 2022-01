Alkoholisierter 42-Jähriger prügelt am Stadtbahnhof auf Jugendlichen ein

Ein mutmaßlich alkoholisierter 42-jährigen Mann soll am Samstag um 22.20 Uhr am Stadtbahnhof einen 16-jährigen Jugendlichen mehrfach derart stark gegen den Körper geschlagen haben, dass dieser zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Wie die Polizei berichtet, haben mehrere Zeugen den Vorfall beobachtet und den Angreifer bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Die Polizei nahm den Mann mit auf die Dienststelle. Der 16-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus von Verwandten abgeholt werden. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen des Angriffs dauern an.