Alkohol: Punkte und ein Fahrverbot

Einen 30-jährigen Autofahrer mit knapp einem Promille haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am frühen Sonntagmorgen in der Ehlersstraße gestoppt. Bei der Kontrolle wurden die Beamten auf den Atemalkoholgeruch aufmerksam. Nach einem Atemalkoholtest musste der Mann sein Auto stehen lassen und die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein vierwöchiges Fahrverbot, teilt die Polizei mit.