Alisa Kopp trumpft bei Bezirkscup-Rennen auf

In Riefensberg sind am vergangenen Sonntag die Rennläufer des Ski-Alpin-Bezirks Süd in die abschließenden beiden Rennen des Kanzi-Cups gegangen. Laut Vereinsbericht hatten die Ausrichter vom SV Ravensburg einen anspruchsvollen Riesenslalom auf eisiger Piste ausgeflaggt. Eine Welle und eine Schanze boten zusätzliche Schwierigkeiten – eine skitechnische Herausforderung für alle und eine Mutprobe vor allem für die Jüngsten.

Mit einer kleinen Mannschaft von 13 Läufern nahm die Rennmannschaft des SC Schnetzenhausen den ersten Lauf in Angriff. Während die Älteren und Erfahreneren ihre Läufe ohne größere Schwierigkeiten ins Ziel brachten, ließen sich die Jüngeren von den ungewohnten Verhältnissen beeindrucken. Davon war im zweiten Rennen bei den Jüngsten des SCS fast nichts mehr zu erkennen. Sie legten ihre Zurückhaltung ab, waren lockerer unterwegs und erreichten auf derselben Strecke - das Ziel zwischen drei und fünf Sekunden früher.

Alisa Kopp (Jugend U21) siegte in beiden Rennen mit den Tagesbestzeiten bei den Damen. Zweite Plätze erreichten Carina Löffler (Schüler U16) und Jonas Kopp (Schüler U12) im zweiten Rennen. Knapp neben dem Siegertreppchen im ersten Rennen landeten Lina Draenert (Schüler U16) und Jonas Kopp als Viertplatzierter. Sehr gute zweite Ränge in der Gesamtwertung der Kanzi-Cup-Rennserie holten Carina, Alisa und Jonas in ihren Altersklassen. Für ihre Leistungen in der Rennserie wurden sie mit einem Pokal ausgezeichnet, ebenso wie Lina Draenert als Viertplatzierte im Klassement und Julius Kaldenbach (Schüler U10, Rang fünf). In der Vereinswertung verblieb der SC Schnetzenhausen auf Rang sieben.

Nach dem Fasnachtstraining geht es für die Rennmannschaft des SC Schnetzenhausen in den Endspurt dieser Saison zu den Bezirksmeisterschaften am Wochenende 16./17. März im Bregenzer Wald. Zuvor wird Jonas Kopp an diesem Wochenende noch beim Deutschland-Finale der Schüler U12 in Bad Wiessee an den Start gehen.