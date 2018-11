Alice Weidel verlässt die Schweiz

Alice Weidel und ihre Partnerin haben das Haus in der Bieler Innenstadt vor einigen Jahren erworben. Nun wird die Familie nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" demnächst nach Berlin ziehen. Das wurde von Weidels Sprecher jedoch dementiert.

Nun, da Weidel wegen einer Wahlkampfspende aus der Schweiz unter Druck ist, wäre ein solcher Umzug ideal. Denn die Affäre geht weiter: Mittlerweile ist der baden-württembergische AfD-Landeschef Ralf Özkara, der Weidels Rücktritt thematisiert hatte, inzwischen selbst zurückgetreten.

"Seit ich weiß, wo Alice politisch steht, würde ich sie nicht mehr einladen", sagt ein Nachbar der "Süddeutschen Zeitung".

In der politisch eher linken Kulturszene stieß sie auf immer größere Ablehnung. Im vergangenen Sommer soll der AfD-Politikerin bei einem Fest am See mitgeteilt worden sein, dass der Anlass der Feier, auf der sie ihr Bier trinke, mit ihren politischen Überzeugungen nicht zusammengehe. Weidel soll das Fest sofort verlassen haben.

"Das geht hier niemand in den Kopf, wie sie mit diesen Widersprüchen lebt", heißt es nach Angaben der "Süddeutschen Zeitung" in Biel über Weidels Homosexualität und ihre dunkelhäutige Familie. Schließlich macht die AfD nicht nur gegen Ausländer Stimmung, sondern auch gegen Homosexuelle, Kinderkrippen und staatliche Kulturförderung.