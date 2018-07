Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel hatte diese Woche Besuch von einer Besuchergruppe aus ihrem Wahlkreis am Bodensee zu Gast in Berlin. Neben einem umfangreichen Besichtigungsprogramm (unter anderem der Gedenkstätte Hohenschönhausen), hat sich Alice Weidel viel Zeit für Fragen über ihre Arbeit im Bundestag genommen. Am 26. August erwartet Alice Weidel die nächste Besuchergruppe vom Bodensee in Berlin.