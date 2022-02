Alice Merton kommt zum Open Air-Konzert ins Kulturhaus Caserne

Dem Team der Caserne ist es gelungen, Alice Merton für einen Auftritt am See zu gewinnen. Mit ihrem brandneuen Studioalbum auf Sommertour, kommt sie am Samstag, 23. Juli, nach Friedrichshafen und gibt auf der Innenhofbühne des Kulturhauses um 20 Uhr ein Open Air Konzert (Einlass: 18.30 Uhr). Das teilte das Kulturhaus Caserne mit.

Alice Merton ist in Deutschland geboren und in Kanada, England und den USA aufgewachsen. Die vielen Eindrücke und verschiedenen Kulturen, die sie dadurch prägten, beeinflussten vor allem auch ihre Musik. Mit ihrem eigenen Label Paper Plane Records veröffentlichte Alice Merton 2016 Ihre Debüt-Single „No Roots“ - ihr musikalisches Bekenntnis zur Heimatlosigkeit.

Darauf folgten mehrfache Platin- und Goldauszeichnungen, der Gewinn des deutschen Musikpreises „Echo Pop“ und die Veröffentlichung ihres Debütalbums „Mint“, welches direkt Platz 2 der Album-Charts belegte. 2022 geht Alice Merton mit ihrem zweiten, brandneuen Studioalbum auf Sommertour. Einen ersten Vorgeschmack auf das neue Album geben die bereits veröffentlichten Singles Vertigo, Hero oder Island. Mehr davon gibt es live am 23.Juli bei sommerlicher Open-Air Atmosphäre im Innenhof der Caserne Friedrichshafen zu sehen und zu hören.