Algenteppich, Trockenheit, Unwetter: Wie lösen wir die Klima-Probleme am Bodensee, Herr Hahn?

Seit 2011 sitzt Martin Hahn für die Grünen im Landtag, 2021 hat er das Direktmandat im Wahlkreis Bodensee bekommen. Als Teil der Landesregierung muss er Antworten auf die aktuellen Probleme finden – von anbahnender Energiekrise bis Inflation.

Im Sommerinterview hat Florian Peking mit dem ehemaligen Landwirt über stinkende Algenteppiche, weiterlaufende Atomkraftwerke und eine mangelhafte Bahninfrastruktur gesprochen.

Herr Hahn, wir haben uns heute bei der Agri-Photovoltaikanlage von Hubert Bernhard auf seinem Obsthof in Kressbronn getroffen. Warum haben Sie diesen Ort für unser Gespräch ausgewählt?

Für mich ist das ein Platz, wo sich Zukunft entwickelt. In der aktuellen Krise wird es umso deutlicher, dass solche hybride Formen von Landnutzung zentral sein müssen. Da waren unsere Väter und Mütter in der Landwirtschaft schon immer Spezialisten.

Schauen Sie sich mal die Hochstämme an. Das sind uralte Formen von hybrider Landnutzung: oben Äpfel, unten Streuwiesen. Heute müssen wir das technologisch weiter erkunden. Wenn man die Agri-PV-Anlage sieht, ist das beeindruckend. Es sind enorme Strommengen, die da entstehen.

Was könnte das für die Zukunft bedeuten?

Wenn man das für die Bodenseeregion hochrechnet: Nur die Anlagen, die jetzt schon unter Hagelschutznetzen stehen, könnten mit Agri-Photovoltaik 1,8 Gigawatt Strom erzeugen. Das ist die Menge eines großen Atomkraftwerks. Das ist das Potenzial, das diese Technologie hat – wenn sie richtig greift.

Kommen wir von der möglichen Zukunft zur Gegenwart, in der sich der Klimawandel schon ganz akut bemerkbar macht. Am Bodensee zum Beispiel mit Niedrigwasser und riesigen, stinkenden Algenteppichen etwa in Langenargen. Wie kriegen wir das in den Griff?

Ich glaube, das eine ist der Kampf gegen den Klimawandel – und das andere ist die Klimaresilienz, also die Anpassung daran. Das Algenproblem ist auch eine Frage der Anpassung. Ebenso Starkregen, heftige Gewitter und Hagelschauer, mit denen wir immer mehr konfrontiert sind. Da müssen wir jetzt schnell lernen.

Der Klimawandel wirkt sich, wie auf dem Bild vor Langenargen im Juni 2018, auch negativ auf den Bodensee aus. Die Algen blühen mächtig. (Foto: Andy Heinrich)

Die Frage nach dem Wassermanagement gehört ganz vorn dazu. Aber auch Hochwassermanagement. Gemeinden wie Kressbronn zum Beispiel könnten stark von Starkregenereignissen betroffen sein. Wo leitet man dann das Wasser lang? Wo werden Rückhaltebecken gemacht? Auf solche Fragen müssen wir uns fokussieren.

Ein Fokus liegt derzeit auch auf dem Energiesparen. Wie stehen Sie als Grüner dazu, dass AKWs vorerst weiterlaufen sollen, um die Energieversorgung sicherzustellen?

Ob das technisch sinnvoll ist, kann ich nicht beurteilten. Politisch gehöre ich aber zu den Leuten, die sagen: Okay, warum nicht noch ein Jahr laufen lassen? Wir wissen nicht, was diesen Winter passiert. Wie viele elektrische Heizungen zerren die Menschen vom Dachboden und stecken sie ein? Deshalb ist es gut, wenn man auf Sicherheit fährt.

Aber: Einer meiner hauptsächlichen politischen Triebe ist der Ausstieg aus der Atomkraft. Und wenn man jetzt sieht, wie gefährlich die Lage bei den AKWs in der Ukraine durch den Krieg ist, finde ich es sogar noch wichtiger, dass wir davon wegkommen.

Was können wir am Bodensee tun, um Energie zu sparen?

Kurzfristig muss jeder in Deutschland individuell prüfen, wo er sparen kann. Für den Einzelnen geht es bei den Energiekosten ja auch einfach um viel Geld. Aber auch im Verkehr sollte man schauen: Was kann ich fußläufig oder mit dem Fahrrad machen? Oder was mit dem Bus oder der Bahn?

Martin Hahn auf dem Obsthof Bernhard in Kressbronn: Die Agri-Photovoltaikanlage über der Apfelplantage ist für ihn ein Ort, an dem sich Zukunft entwickelt. (Foto: Florian Peking)

Und langfristig müssen wir unsere Wärmereserve Bodensee besser nutzen. Zum Beispiel Nahwärmenetze bauen, damit wir weiter wegkommen vom Gas. Windkraft gehört ebenfalls dazu – auch wenn dieses Thema am Bodensee ambivalent diskutiert wird.

Sie raten zum Umstieg auf die Bahn. Aber da haben wir hier in der Region ja euch ein Infrastrukturproblem ...

Ja, völlig. Das ist mühsam. Ich bin froh, dass die beteiligten Gemeinden und Kreise hier am Bodensee so stramm am Ausbau der Bodenseegürtelbahn weitermachen. Wir hoffen, die Strecke in den nächsten zehn Jahren hinzukriegen, wie das Verkehrsminister Winfried Hermann gesagt hat.

Das ist ja auch nötig, denn das ist die Achse hier am See, die am meisten Potenzial hat. Die Bus-Infrastruktur haben wir mit den Regio-Bussen – zum Beispiel von Ravensburg nach Konstanz – ausgebaut. Da sieht man: Wenn die Verbindung gut ist, läuft das auch.

Beim Thema Energiesparen wird derzeit auch ein Tempolimit diskutiert. Wie stehen Sie dazu?

Das finde ich super. Ich bin nicht bekannt als Langsamfahrer, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das Tempolimit ist eine Maßnahme, die erhebliche Einsparungen bringt und uns in vielen Bereichen guttut. Deshalb gehört das Thema auf die Tagesordnung.

Sparen müssen viele nicht nur bei der Energie, sondern auch beim Einkaufen. Gefühlt alles wird ja teurer ...

Ich kann das vor allem aus der Sicht der Landwirtschaft beurteilen: Wir Deutschen haben ein hohes Bewusstsein für Lebensmittelpreise. Aber da stecken auch Bewegungen drin, die man abbilden muss: Der höhere Mindestlohn zum Beispiel oder steigende Energiepreise. Landwirte, die ich kenne, haben dieses Jahr zum Teil für den doppelten Preis Diesel gekauft.

Tatsächlich kommen die Preissteigerungen an der Ladentheke im Lebensmittelbereich nur verzögert und nur in sehr geringen Umfang bei den Landwirtinnen und Landwirten an. Auch wenn es ein emotionales Thema ist, ich glaube im Bereich Lebensmittel wirkt sich die Inflation quantitativ trotzdem nicht so deutlich aus wie beim Thema Energie. Da hingegen sehe ich jetzt den Staat in der Pflicht, zu unterstützen. Im Winter muss er die Energiesituation mit starken Zeichen flankieren und abfangen.

Ein Thema, das bei alldem fast schon in Vergessenheit gerät, ist Corona. Brauchen wir im Herbst wieder härtere Maßnahmen?

Nein. Ich bin froh, dass wir weit entfernt sind von Schulschließungen. Ich glaube, wir können einer Pandemie, die sich verändert hat, nicht mit den selben Mitteln begegnen wie am Anfang. Die hohen Inzidenzen haben ihren Schrecken verloren, weil sie nicht mehr mit vielen schweren Krankenhausfällen einhergehen.

Wir müssen das Ende der Pandemie erklären und zu einer Endemie übergehen. Überall fehlt Personal, weil Mitarbeiter in Quarantäne sind, obwohl sie sich oft gar nicht krank fühlen. Das muss aufhören. Der Staat hat nicht mehr dieselbe Aufgabe wie zu Beginn und die Menschen müssen selbst mehr Verantwortung übernehmen.