Alfiero Conte eröffnet Restaurant im Hallenbad

Das Restaurant im Häfler Hallenbad an der Ehlersstraße hat einen neuen Pächter. Seit Öffnung des Hallenbades nach den Sommerferien betreibt Alfiero Conte das Restaurant und will mit einem täglich wechselnden Mittagstisch und einer abwechslungsreichen Speisekarte, Gäste anlocken, teilt die Stadtverwaltung mit. Im September gibt es noch ein besonderes Angebot: Kinder, die kleiner als einem Meter sind, erhalten ein Gratiseis.

Alfiero Conte ist seit einigen Jahren selbstständig im Gastronomiebereich tätig und produziert in Efrizweiler sein eigenes Eis. Bekannt ist er durch die Eisverkaufsfahrzeuge, die in Friedrichshafen und Umgebung häufig zu sehen sind.

Hell und freundlich wirkt das neu eröffnete Restaurant im Hallenbad. Die Wände sind zum Teil in orange gehalten, eine leuchtende Farbe, die sich auch in der Bekleidung des Personals widerspiegelt. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und auf viele Gäste. Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen“, so Alfiero Conte. Die Speisekarte, die auf den Tischen ausliegt, ist vielversprechend. Es gibt verschiedene Salatvarianten, Snacks, Brotzeiten, Pasta- und Fleischgerichte, Desserts, warme und kalte Getränke und natürlich das selbst hergestellte Eis. Ein täglich wechselnder Mittagstisch rundet das Angebot ab, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

„Mit Alfiero Conte haben wir einen Partner gefunden, der sein Handwerk versteht und der sich bereits durch sein selbst hergestelltes Eis einen Namen in Friedrichshafen und darüber hinaus gemacht hat. Ich wünsche ihm für seine Aufgabe viel Erfolg und hoffe, dass viele Gäste das neue Angebot im Hallenbad annehmen“, sagte Reinhard Friedel, Leiter des Amtes für Bildung, Familie und Sport.

Das Hallenbad wird jährlich von rund 160 000 Badegästen, Schülern und Vereinsmitgliedern genutzt. Das Restaurant ist während der Öffnungszeiten des Hallenbades morgens ab 9 Uhr geöffnet. Die Schließzeiten sind an die Öffnungszeiten des Hallenbades gekoppelt: Dienstag, Donnerstag und Samstag bis 19 Uhr, Mittwoch und Freitag bis 21 Uhr, Sonntag und Feiertag bis 17 Uhr.