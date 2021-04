In der Zeit zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitag, 11.30 Uhr, ist ein am Fahrbahnrand geparkter Alfa Romeo beschädigt worden. Das Fahrzeug parkte ordnungsgemäß in der Eschstraße, Höhe der Hausnummer 21. Bei den Beschädigungen handelt es sich um eine Delle und Kratzer am vorderen linken Kotflügel. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro, so die Polizei.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10, erbeten.