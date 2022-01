Alexa-Computer geht Einkaufen und kocht

Eine Performance von „KimchiBrot Connection“ ist am Mittwoch, 19 Januar, 18 Uhr, im Bahnhof in Fischbach zu sehen. Der Titel des Auftritts, einer Co-Produktion mit der Studiobühne Köln, lautet „The perfect match“. Die „KimchiBrot Connection“ ist ein Zusammenschluss junger Absolventen des in Deutschland einzigartigen Studiengangs „Physical Theatre“ an der Folkwang-Universität der Künste in Essen. In ihrer Produktion geht es um das Thema Künstliche Intelligenz. Ebenso ernsthaft wie humorvoll und mit vollem Körpereinsatz nimmt das Ensemble das Phänomen Alexa auf die Schippe, wie das Kulturbüro Friedrichshafen mitteilt. Alexa, den sprachgesteuerten Lautsprecher, gibt es in dieser Inszenierung erstmals „mit Körper“. Der Computer merkt sich nicht nur Einkaufslisten, er kann gleich selbst einkaufen gehen und notfalls sogar kochen. Was zunächst äußerst praktisch erscheint, erzeugt nach und nach eine Gänsehaut. Karten gibt es für zehn Euro inklusive einem Getränk. Sie sind im Vorverkauf erhältlich im Graf-Zeppelin-Haus, Telefon 07541 / 28 84 44, per E-Mail an ticket@gzh.de sowie im Internet unter: www.kulturbüro.friedrichshafen.de/reservix.de