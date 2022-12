Albert-Merglen-Schule sammelt für die Herberge

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr sammelten die Schülerinnen und Schüler der Albert-Merglen-Grundschule Spenden und Geschenke für die Gäste und BewohnerInnen der Herberge.

„Wir danken der Albert-Merglen-Schule, den Lehrkräften, Eltern und natürlich den Schülerinnen und Schülern von Herzen für die tollen Geschenke“, freut sich das Team der Herberge. Duschgel, Shampoo und andere Hygieneartikel, Kekse, Schokolade und Lebkuchen, warme Socken, Mützen, Schals und Handschuhe… all das befindet sich in den prall gefüllten Tüten und liebevoll verpackten Paketen.

In diesem Jahr konnten die Kinder ihre Geschenke wieder selbst in der Herberge abgeben und wurden dort mit Punsch und Lebkuchen herzlich empfangen. Die gute Nachbarschaft der beiden Einrichtungen zeigt sich in der Weihnachtszeit auch von außen: wie an den Fenstern der Schule stimmen auch an den Fenstern der Herberge die von den Kindern gestalteten Basteleien auf die Weihnachtszeit ein. Für das gute Miteinander und die langjährige Verbundenheit sind die Konrektorin der Schule, Anke Beck, und die Leitung der Herberge, Stefanie Leonhard, gleichermaßen dankbar.