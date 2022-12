Albert-Merglen-Schule: Jetzt wird doch am alten Standort neu gebaut

Die Albert-Merglen-Schule bleibt, wo sie ist: in der Heinrich-Heine-Straße. Mit dieser Entscheidung ist der Gemeinderat am Montagabend dem Bürgerbegehren gefolgt, das sich gegen einen Neubau nahe des Friedhofs und für ein neues Gebäude am bisherigen Ort ausgesprochen hat. Die Räte kippten damit ihre eigene Entscheidung vom Juli. Ausschlaggebend: Die CDU enthielt sich diesmal der Stimme – nach eigenem Bekunden „aus Respekt“ vor den 6301 gültigen Unterschriften des Bürgerbegehrens.

Hätten die sieben anwesenden CDU-Gemeinderäte für den Standort auf der grünen Wiese gestimmt (für den sich die Fraktion erneut aussprach), dann hätten die Bürger im März 2023 über die Standortfrage abstimmen müssen. So aber entschied sich der Rat mit 18 zu 12 Stimmen dafür, dem Bürgerbegehren zu folgen und die Schule am bisherigen Standort neu zu bauen.

So haben sie abgestimmt

Für diese Lösung votierten die Grünen, das Netzwerk, ÖDP/parteilos, zwei der drei FDP-Räte, der Linke Sander Frank und Oberbürgermeister Andreas Brand. Für die grüne Wiese waren SPD, Freie Wähler und Gaby Lamparsky (FDP).

Dass die in die Jahre gekommene Albert-Merglen-Schule neu gebaut werden muss, ist weitgehend unstrittig. Über den Standort der Grundschule aber war lange und teils emotional gestritten worden. Im Juli 2022 schließlich stimmte der Gemeinderat mit knapper Mehrheit und vor allem den Stimmen von CDU, SPD und Freien Wählern für einen Neubau auf der

Gegen diesen Beschluss war ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht worden. Mit 6301 gültigen Unterschriften war die Aktion erfolgreich, weshalb der Rat jetzt erneut abstimmen musste.

Zu Beginn des Tagesordnungspunktes, der von zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern verfolgt worden ist, stellte OB Brand klar, dass „nach bisherigem Stand der Untersuchungen“ beide fraglichen Standorte für den Schulneubau möglich seien. Er machte zudem deutlich, dass die Verwaltung die Zulässigkeit der Bürgerbegehrens eingehend geprüft habe und als gegeben ansehe.

OB lobt Bürgerbeteiligung

Die breite Beteiligung am Begehren nannte der OB, der auch bei der ersten Abstimmung für einen Verbleib der Schule in der Heine-Straße gestimmt hatte, erfreulich, auch wenn die Initiatoren mit „Zuspitzungen“ und „geografischen Ungenauigkeiten“ gearbeitet hätten. Er betrachte das Thema „mit Pragmatismus und nüchternem Blick“ und frage sich, ob ein Bürgerentscheid eher trennend oder einend wäre.

Es bestehe die Gefahr, dass eine solche Abstimmung die Blaupause für weitere Bürgerbegehren sein könne zu „Themen, die uns nicht gefallen“. In der Sache sei er nach wie vor für den Neubau am jetzigen Standort, auch weil man auf die Art und Weise schneller zum Ziel komme.

Für die CDU erneuerte Vorsitzender Achim Brotzer die Auffassung seiner Fraktion, dass ein Neubau auf der grünen Wiese vernünftiger, billiger, effektiver sei und die Kinder dort weniger belaste. Aus Respekt vor über 6000 Unterschriften werde man sich aber der Stimme enthalten.

Regina Ankermann sagte für die Grünen, dass der Neubau beim Friedhof nicht nachhaltig sei. Zudem habe die Schule am bisherigen Standort gut funktioniert. Wenn man nun dort neu baue und nicht bislang grüne Flächen versiegle, leiste man einen Beitrag zum Erreichen der Pariser Klimaziele.

SPD kritisiert Stadtspitze

Werner Nuber (SPD) stellte fest, dass sich die Kräfte, die sich sonst stets für Bürgerbeteiligung und Transparenz einsetzten, nun gegen einen Bürgerentscheid stimmten, um damit ihr politisches Ziel – einen Neubau an alter Stelle – zu erreichen. Er kritisierte die „Kehrtwende“ der Stadtspitze, die sich zunächst für und dann gegen den Standort beim Friedhof ausgesprochen habe.

Der Erfolg des Bürgerbegehrens verdiene Respekt, doch niemand wisse, „wie die schweigende Mehrheit denkt“. Nuber beklagte, dass im Zuge der öffentlichen Debatte „wahrheitsverzerrende bis kuriose Behauptungen aufgestellt“ worden seien. Nur ein Bürgerentscheid bringe Klarheit.

Für die Freien Wähler warb Dagmar Hoehne vehement für den neuen Standort. Auch sie kritisierte die „Märchenerzählung“, dass durch den Bau der Schule beim Friedhof „die Vernichtung der Schätzlesruh“ drohe. Man habe vor allem das Wohl der Kinder im Blick, sagte sie.

„Warum in aller Welt müssen immer die Kinder zurückstehen? In der Coronapandemie, in der Bildungspolitik, in der Medizin und und und?“ Man mache „Doppelwummse und Zeitenwenden“, schaffe es aber nicht, eine neuen Schule an dem für die Kinder besseren Ort zu bauen.

„Rechtssicherer, klimaschonender und kostengünstiger“

Jürgen Holeksa (Netzwerk für Friedrichshafen) nannte den Standort an alter Stelle „rechtssicherer, klimaschonender und kostengünstiger“. Für die FDP merkte Gaby Lamparsky an, dass Meinungsvielfalt zur Demokratie gehöre, „manchmal auch in einer Fraktion“. Sylvia Hiß-Petrowitz (ÖDP) wies darauf hin, dass die Merglen-Schule seit vielen Jahr „im Quartier vernetzt und verwurzelt“ sei.

Mit der Entscheidung vom Montagabend dürfte der Streit um den Standort der Schule endgültig beendet sein. Wann ein Neubau in der Heinrich-Heine-Schule fertiggestellt sein kann und vor allem wo Kinder und Lehrkräfte in der mehrjährigen Bauzeit vorübergehend unterkommen – das steht noch in den Sternen.