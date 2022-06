„Alarmstufe Gas“: Stadtwerk am See erklärt die Bedeutung

Das Wirtschaftsministerium hat für Deutschland die „Alarmstufe Gas“ ausgerufen. Das Stadtwerk am See erklärt, was das bedeutet. Ziel sei bereits jetzt daran zu arbeiten, um insbesondere im Winter die Versorgung sicherzustellen, erklärt das Stadtwerk in einer Medieninformation. Jeder könne dazu beitragen, die Erzeugung von Strom aus Gas zu reduzieren, indem er seinen Energieverbrauch drossle.

„Für Privatkunden hat das Ausrufen der Alarmstufe zunächst keine unmittelbare Auswirkung“, erklärt Pressesprecher Sebastian Dix, denn „private Haushalte gelten nach dem Gesetz als besonders geschützt.“ Daher sei nicht damit zu rechnen, dass durch die Alarmstufe die Gasversorgung für Privathaushalte unterbrochen werde.

Möglich sei allerdings, dass die Bundesnetzagentur in näher Zukunft die „Feststellung einer erheblichen Reduzierung der Gesamtgasimportmengen“ im Bundesnetzanzeiger veröffentliche. Dann könnten Gasversorger Preisanpassungen einfacher und kurzfristiger anpassen.