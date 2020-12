Der Kurzschluss einer Stehlampe hat am Mittwoch kurz vor 7 Uhr in der Paulinenstraße die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Durch den technischen Defekt entstand Rauch und Brandgeruch, was die Brandmeldeanlage in der Wohnanlage auslöste, so die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr machte die Ursache schnell aus rückte und ohne zu Löschen wieder ab.