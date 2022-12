Aktuell leben 2680 Geflüchtete aus der Ukraine im Bodenseekreis

Im November 2022 hat der Bodenseekreis 150 geflüchtete Menschen aufgenommen (Vormonat: 189), 39 davon aus der Ukraine und 111 aus anderen Teilen der Welt. Bis Ende Dezember rechnet die Kreisverwaltung mit der Ankunft weiterer rund 160 Personen. Der größte Teil dieser Menschen werden aus Erstaufnahmestellen des Landes hierher zugewiesen. Ein kleinerer Anteil reist eigenständig im Landkreis. Das teilt das Landratsamt Bodenseekreis mit.

Aktuell sind demnach 2680 Menschen aus der Ukraine bei den drei Ausländerbehörden im Bodenseekreis als Kriegsgeflüchtete gemeldet. Davon 1246 im Landratsamt, 1038 bei der Stadt Friedrichshafen und 396 bei der Stadt Überlingen (Ende November: 2668). In dieser Zahl sind sowohl neu angekommene Personen berücksichtigt, als auch rück- und weitergereiste. Geflüchtete aus der Ukraine, die privat keine Bleibe finden, wohnen in durch die kommunale Seite organisierten und bereitstellten Unterkünften. So lebten Ende November 438 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Obhut des Landkreises. Auch Städte und Gemeinden des Landkreises stellen kommunale Unterkünfte bereit oder kümmern sich um Wohnraum für die vor dem Krieg geflüchteten Menschen, daher ist die tatsächliche Zahl Geflüchteter in kommunaler Unterbringung höher.

Der Bodenseekreis betreibt an mehreren Standorten Gemeinschaftsunterkünfte für geflüchtete Menschen aus aller Welt. Aktuell leben hier 793 Personen.

Die Notunterkünfte sind derzeit wie folgt belegt: Seldner-Halle Tettnang-Kau (57 Personen), Grundschule Immenstaad (18 Personen), Festhalle Langenargen (43 Personen), Parkturnhalle Kressbronn (61 Personen), Alte Gymnasialturnhalle Überlingen (48 Personen) und Stiftung Liebenau (120 Personen).

Als weitere Notunterkunft kommt ab voraussichtlich Ende Dezember die Kreissporthalle des Berufsschulzentrums in Friedrichshafen mit rund 240 Plätzen hinzu. Bis voraussichtlich Januar soll außerdem das ehemalige Salemer Rathaus in Neufrach mit rund 80 Plätzen umgebaut sein.

Aktuell leben 50 unbegleitete minderjährige Geflüchtete im Landkreis, die ohne ihre Eltern nach Deutschland gekommen sind. Damit sind alle Jugendhilfeplätze des Landkreises belegt. Das Jugendamt des Bodenseekreises sucht daher dringend Gastfamilien. In der Regel handelt es sich um Jungs zwischen 13 und 17 Jahren. Mit der Unterstützung ihrer Gasteltern sollen sie gestärkt werden, Deutsch zu lernen, zur Schule zu gehen und einen Schulabschluss zu machen, um sie so auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Wer helfen möchte, kann sich unter Telefon 07541/204-5646 oder -5058 sowie per Mail an jugendamt@bodenseekreis.de an das Jugendamt wenden.