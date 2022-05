Aktion gegen Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit: Friedrichshafen hisst die Regenbogenflagge

Der Gemeinderat hat es beschlossen, nun wird am 17. Mai am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit zum ersten Mal vor dem Rathaus in Friedrichshafen die Regenbogenflagge gehisst werden.

Darüber freut sich vor allem die queere Community, Menschen, die selbst queer, lesbisch, bisexuell, nichtbinär, agender, schwul, transsexuell leben und solche, die sich als heterosexuelle Menschen solidarisieren. „

Liebe ist vielfältig

„Zusammen wollen wir zeigen, dass Liebe vielfältig ist und queere Personen genauso lieben und geliebt werden wie heterosexuelle Personen“, schreibt dazu Jonathan Oremek, Veranstalter einer Aktion an diesem Tag. Unterstützt wird diese Aktion vom Wohn- und Kulturprojekt Blaue Blume. Es soll ein klares Zeichen dafür gesetzt werden, dass Vielfalt vereint und nicht trennt.

Anlässlich der Beflaggung am Rathaus wird es einen Stand ab 15 vor dem Rathaus geben und ab 17 eine Kundgebung, auf der neben Vertreterinnen und Vertretern der queeren Community und der Aids Hilfe Ulm auch die Gleichstellungsbeauftragte des Bodenseekreises, Veronika Wäscher-Göggerle, sprechen wird.

Diskriminierung an vielen Stellen

Es gibt neben lokaler Diskriminierung am Arbeitsplatz, auf der Straße oder in der Schule auch strukturelle Diskriminierung, die immer noch vom Staat ausgehe, sagt Jonathan Oremek. Nach wie vor gebe es in vielen Bereichen, wie bei der Gründung einer Familie, keine gleichberechtigte Behandlung.

Lesbische Paare werden durch das Abstammungsgesetz weiterhin diskriminiert, ihnen wird die Adoption erschwert und sogenannte „Konversionstherapien“ sind immer noch erlaubt, die queere Menschen „heilen“ sollen.

Gleiche Rechte für alle

Jonathan Oremek macht auf viele Bereiche aufmerksam, in denen queere Personen diskriminiert werden und fordert „endlich gleiche Rechte für alle“. Am Tag der Kundgebung werden konkrete Forderungen gestellt, damit diese gleichen Rechte für alle auch realisiert werden können.

Es wird darüber hinaus ein Pride Weekend vom 22. Juli bis zum 24. Juli geben, bei dem den Forderungen nochmals Nachdruck verleihen werden soll. Der genaue Ablauf mit Workshops und Vorträgen wird mit Unterstützung bei Queer Freiburg auf der Website sowie auf Instagram@lgbtqbodensee veröffentlicht.