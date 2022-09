Aktionstag für Azubi-Suche mit mäßiger Resonanz

„Es war noch nie so leicht noch eine Ausbildungsstelle zu finden!“ So Isabel Wagner kürzlich auf einer besonderen Aktion der Berufsberatung für Jugendliche, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden. Nach einer kurzfristigen Planänderung aufgrund des schlechten Wetters schlugen die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben und die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg ihre Beratungsstände in der Eugenstrasse auf. Von 10 bis 17 Uhr konnte man sich dort über aktuelle Ausbildungsstellen, Bewerbungsverfahren und Karrierechancen informieren. Vormittags gab es zusätzlich ein Vortrag zum Thema Bewerbung von Christine Stolz von der Zeppelin Systems GmbH.

Ziel der Veranstaltung war es, die vielen noch offenen Ausbildungsstellen für dieses Jahr und die zahlreichen noch Suchenden zusammenzubringen und eine schnelle Vermittlung zwischen ihnen zu ermöglichen. Wegen des schlechten Wetters musste die Open Air Beratung allerdings vom Romanshorner Platz in die Agentur für Arbeit in Friedrichshafen verlegt werden, wodurch die Laufkundschaft nicht wie geplant erreicht werden konnte.

Trotzdem wurde die Veranstaltung über den Tag verteilt von einigen Jugendlichen besucht. Dabei ging es laut Berufsberater Joachim Schlichtig hauptsächlich um allgemeine Fragen zu weiterführenden Schulen, Ausbildungsmöglichkeiten und den unterschiedlichsten Berufsfeldern.

Jugendlichen, die eine Ausbildungsstelle suchen, rät Schlichting: „Das wichtigste bei der Berufswahl ist, dass das, was du dir aussuchst, zu dir passt und realistisch ist und dir später auch Spaß macht“. Deshalb solle man sich mit den Berufen auseinanderzusetzen, um etwas zu finden, bei dem man sich auch eine berufliche Zukunft vorstellen kann. Eine weitere wichtige Überlegung wäre, in welchen Bereichen es genügend Ausbildungs- und später auch Arbeitsplätze gibt. So ist laut Schlichtig beispielsweise das Handwerk eine Branche, in der händeringend Leute gesucht werden. Ihm zufolge verkennen viele die Verdienstmöglichkeiten und die Jobsicherheit dieser Branche.

Auffällig ist außerdem, dass viele Jugendliche noch recht planlos sind, wenn sie die Veranstaltungen der Bundesagentur für Arbeit besuchen. Den Berufsberatern zufolge liegt das meist daran, dass das Angebot der Agentur nicht genutzt wurde. Auf zahlreichen Schulbesuchen bieten sie die Möglichkeit, sich beraten zu lassen. Auch online finden sich verschiedene Möglichkeiten, ein genaueres Bild über die spezifischen Tätigkeitsgebiete und Inhalte der einzelnen Ausbildungen zu bekommen.

Auch die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben war am Freitag in Friedrichshafen vertreten. Die beiden Beraterinnen Jovana Bucher und Isabel Wagner berieten dort zu den verschiedenen Berufen und speziell auch zur Nachbesetzung von noch offenen Ausbildungsstellen. Wobei vor allem auch die Berufwunschsuche im Vordergrund stand.

Grundsätzlich gibt es ihnen zufolge noch in fast allen Bereichen die Möglichkeit, eine Ausbildung anzufangen. „Es war noch nie so einfach wie jetzt, einen Ausbildungsplatz zu finden“, so Isabel Wagner. Trotzdem sei es essentiell, jetzt nicht mehr lange zu warten, sondern bald aktiv zu werden, wenn man jetzt noch eine Ausbildungsstelle sucht.

Die Berater empfehlen auch, im Vorhinein Praktika zu machen, um einen Eindruck des späteren Berufsfeldes zu bekommen.