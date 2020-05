Das Zeppelin- und das Dornier-Museum in Friedrichshafen beteiligen sich am internationalen Museumstag, der am Sonntag, 17. Mai, stattfindet. Das Zeppelin-Museum öffnet von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt seine Türen, natürlich mit allen gebotenen Schutzvorkehrungen.

In diesem Jahr werde der internationale Museumstag vornehmlich digital gefeiert, heißt es im Pressetext. Kathrin Wurzer, wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Zeppelin, und Mark Niehoff, wissenschaftlicher Mitarbeiter Abteilung Kunst, geben zwei digitale Einblicke in das Technik- und Kunst-Depot und ermöglichen gleichzeitig einen Blick hinter die Kulissen. Zu finden sind sie in der Mediathek des Zeppelin-Museums unter www.zeppelin-museum.de/de/digitales/mediathek.

Das Dornier-Museum lädt Familien, Kinder und alle Technikfans auf eine Reise durch 100 Jahre Geschichte der Luft- und Raumfahrt ein. Speziell für Familien mit Kindern bietet es ein vergünstigtes Familienticket (zwei Erwachsene und Kinder bis 16 Jahre) für 20 Euro. In Mini-Tretfliegern dürfen sich auch die Kleinsten wie ein großer Pilot fühlen, und an der Kasse gibt es an diesem Tag für alle Kinder ein kostenloses Kinderquiz, um die Ausstellung auf einer Rätseltour zu entdecken. Bis Ende Mai ist das Museum von Donnerstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr, geöffnet, in den Pfingstferien täglich.