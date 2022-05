Aktionen in naher Zukunft geplant

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur jährlichen Mitgliederversammlung waren die Häfler Bayernfans durch die amtierende Vorstandschaft eingeladen worden. Erstmalig war das Fanclublokal „Cafe Füssinger“ in Friedrichshafen als Veranstaltungsort ausgewählt worden. Auch ohne Wahlen waren zahlreiche Mitglieder/innen der Einladung gefolgt und konnten im Nebenzimmer von Präsident Markus Scheffold begrüßt werden. Überraschend war auch der Präsident des befreundeten Fanclubs der Red White Kings Schwabniederhofen, Peter Hippauf, bei der Versammlung erschienen und richtete ein Grußwort an die Fans.

Rückblickend resümierte Scheffold die Aktivitäten seit der letzten Versammlung vom August 2021, die sich wegen Corona eingeschränkt und deshalb in Grenzen hielten. So waren die Highlights mit der traditionellen Veranstaltung am 03.Oktober 2021 bei der Narrenzunft Ailingen, eine 350 Euro Spende am 06. November 2021 an die Doctorclowns in Friedrichshafen, dem Funkenringwürfeln am 06.März 2022 im Gasthof Rebstock sowie vereinzelte Stadionbesuche in der Allianz Arena schnell aufgelistet.

Clubmitglieder besuchten, soweit dies coronabedingt möglich war, Spiele des FC Bayern. Unter anderem waren dies auch Auswärtsspiele bei Union Berlin (Alte Försterei) als auch in der Champions League in Kiew, Salzburg und Villarreal. Beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund vor kurzem konnte dann die 10. Meisterschaft in Folge gefeiert werden. In Vertretung des abwesenden Kassiers, Christoph Amann, bilanzierte Vizepräsidentin Anita Imgrund kurz die finanzielle Situation des Clubs. Kassenprüfer Hans-Jürgen Seßler bescheinigte eine korrekte Kassenführung und die beantragte Entlastung erfolgte ohne Gegenstimme.

Optimistisch wurde in die Zukunft geschaut und anstehende Events vom Präsidenten vorgetragen. Bereits vom 20. bis 22. Mai steht ein Hüttenwochenende im Montafon im Ailinger Haus an. Auch ist es wieder möglich, einen Seehasenfest-Hock am 17. Juli beim Minigolf in Friedrichshafen zu veranstalten. Versucht wird weiterhin, Fan-Busfahrten zu Heimspielen des FC Bayern zu bekommen.

Fanclubmitglied Günter Koch ergriff zum Schluss der Versammlung das Wort und sprach ein großes Lob für die Arbeit an die Vorstandschaft aus und stimmte den bekannten Arena-Song „...und schon wieder Deutscher Meister FCB“ an und die versammelten Bayernfans sangen allesamt mit.