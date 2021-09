Aktion „wissen was geht!“ zu Gast beim Stadtwerk

„Wissen was geht!“ und einen Blick hinter die Kulissen werfen: Acht interessierte Jugendliche informierten sich im Rahmen der Ferienaktion über mögliche Studien- und Ausbildungsgänge beim Stadtwerk am See, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Das Projekt „wissen was geht!“ der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis ermöglicht Jugendlichen während ihrer Ferien Ausbildungsbetriebe der Region kennenzulernen. Am jährlichen Informationstag lädt der Energieversorger im Rahmen von „wissen was geht!“ Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren einen halben Tag zu sich ein. Den Informationstag gestalten die Auszubildenden und dualen Studenten des Stadtwerks im Rahmen einer eigenen Projektgruppe. Bei der Planung durfte daher auch in diesem Jahr der Besuch im Friedrichshafener Wasserwerk nicht fehlen. Hier erfuhren die Jugendlichen wie aus Bodenseewasser Trinkwasser wird, bevor es sich über insgesamt 740 Kilometer lange Rohrleitungen auf den Weg in die Haushalte des Netzgebiets macht. Insgesamt 22 junge Menschen machen derzeit ihre Lehre oder studieren dual bei dem regionalen Energieversorger. Das Stadtwerk bildet Anlagenmechaniker, Industrieelektriker und Elektroniker für Betriebstechnik sowie Industriekaufleute aus. Duale Studiengänge der Fachrichtungen Betriebswirtschaftslehre und Elektrotechnik/Energie- und Umwelttechnik runden das Ausbildungsprofil ab.Weitere Informationen zur Ausbildung beim Stadtwerk am See unter www.stadtwerk-am-see.de/ausbildung