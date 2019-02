Aktion „Not for sale“ zieht von Friedrichshafen weiter gen Norden

Die Fotografin Lena Reiner hat im Oktober 2018 eine Aufklärungskampagne gegen Mädchenhandel ins Leben gerufen. Gemeinsam mit Designer Billy Contreras entstanden großflächige Schwarzweißfotos mit Mädchen im Alter von elf bis 16 Jahren. Nun sollen die Plakate auch in Hamburg zu sehen sein, wie die Initiatorin der Aktion in einer Pressemitteilung schreibt.

Über Crowdfunding will Lena Reiner die Fortsetzung der Kampagne gegen Mädchenhandel und sogenannte Loverboys ermöglichen. „Es war mir wichtig, dass niemand das Problem wegschieben kann“, begründet die Fotografin. Ihr sei wichtig, dass die Kampagne das Verbrechen vor Augen führe und unübersehbar mache. Daher werden die Motive auch auf großen Werbeplakatflächen im öffentlichen Raum und nicht etwa im Rahmen einer Ausstellung gezeigt.

In Friedrichshafen war die Aktion ein Erfolg, wie Reiner resümiert. „Die Resonanz war großartig! Gleichzeitig habe ich gemerkt, wie sehr es an Aufklärung fehlt, gerade auch unter Teenagerinnen“, sagt sie.

Auf neuen Plakaten finde sich mittlerweile jeweils ein QR-Code mit einem weiterführenden Link zum Thema. Laut Lagebericht der Bundesregierung zum Menschenhandel seien nachweislich 163 Minderjährige im Jahr 2017 in Deutschland Opfer von kommerzieller sexueller Ausbeutung geworden, so Reiner. 36 der Opfer seien zum Tatzeitpunkt jünger als 14 Jahre gewesen, knapp 80 Prozent der Betroffenen waren Mädchen. „Kein Land dieser Welt ist immun“, so Lena Reiners Fazit.