Verzweifelt, kein Geld in der Tasche oder unendlich einsam. Diakon Ulrich Föhr kennt die Gründe gut, warum es die Menschen ins Stadtdiakonat in der Katharinenstraße 16 treibt. „Viele leben am Rand des Existenzminimums. Für sie ist das Stadtdiakonat ein Segen“, sagt Föhr. Die Hilfsaktion Häfler helfen der Schwäbischen Zeitung, der katholischen und der evangelischen Kirche unterstützt das Stadtdiakonat.

„Das wird morgen sicher wieder voll“, ist sich Föhr sicher. Mit bis zu 25 Hilfesuchenden rechnet er an jedem Mittwochmorgen. Dann ist offene Sprechstunde. Wer in Not ist, kann ohne Termin kommen. Ganz unbürokratisch. Und ohne eine Nummer zu ziehen.

Knapp 200 Häfler suchen pro Jahr das Stadtdiakonat auf, um ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Um ihr Herz auszuschütten. Um einen Weg aus der Krise zu finden. Und um aus der finanziellen Notlage zu kommen. „Und viele brauchen das Geld dringend, weil das Wenige zum Leben einfach nicht ausreicht. Die Monate sind lang, das Geld knapp. Und zum Monatsende ist meist nur noch wenig im Geldbeutel“, weiß Föhr aus hunderten Gesprächen.

Gerade die Aktion "Häfler helfen" hilft, die verborgene Armut in der Stadt sichtbar zu machen. Diakon Ulrich Föhr

„Dankbarkeit der Menschen in Not ist spürbar. Viele wissen, woher das Geld kommt. Und dass die Häfler Bevölkerung an die Armen in der Stadt denkt, sich tätig solidarisch zeigt.“ Das tut Not. „Denn die Armut ist in der Stadt nicht so sichtbar wie der Glitzer der Weihnachtbeleuchtung. Gerade die Aktion Häfler helfen hilft, die verborgene Armut in der Stadt sichtbar zu machen.“

Da ist etwa der Mittfünfziger, der noch bei seinem Vater wohnt und die Situation nicht mehr erträgt, sodass er zwei Nächte auf der Straße gelebt hat. Völlig übernächtigt und fertig, kam er dann zu Diakon Föhr und weinte sich aus. Da ist die Mutter, die von der alkoholkranken Tochter geschlagen wird. „Sie alle kommen mit ihren Ängsten, Sorgen und Fragen“, sagt Föhr, der Raum schaffen will fürs persönliche Gespräch.

Ziel: Hilfe zur Selbsthilfe

Immer wieder bewegt sich etwas, geht etwas voran. So wie bei Sebastian M.. Seit einiger Zeit trocken, hat der Alkoholiker mittlerweile seinen Gesellenbrief in der Tasche. „Seine Freundin unterstützt ihn auf seinem erfolgreichen Weg. Wenn ich sehe, dass sich was tut, gebe ich gerne finanzielle Unterstützung“, hofft Föhr, dass der 30-Jährige weiter in dieser guten Spur bleibt.

„Das ist auch das Ziel. Die Hilfesuchenden sollen ihr Leben selbst wieder in den Griff und auf die Reihe bekommen – Hilfe zur Selbsthilfe eben.“ Alica F. ist ein gutes Beispiel dafür. Die Alleinerziehende will von der Hilfe des Sozialstaates und ihrer Mutter wegkommen, will auf eigenen Füßen stehen. Erst vor kurzem hat sie ihren beruflichen Fortbildungsabschluss geschafft, um sich selbstständig zu machen. Jetzt kommt die 38-Jährige nur noch selten bei Ulrich Föhr vorbei.

Sorgen machen Föhr die vielen Rentner, die in der Pandemie zur Hochrisikogruppe gehören und denen sprichwörtlich die Decke auf den Kopf fällt. „Die Einsamkeit schlägt sich in Depression und Freudlosigkeit nieder. Oft haben diese Menschen kein Netzwerk. Und wer im Schneckenhaus war, verkriecht sich nun noch tiefer darin. Da kann ein persönliches Gespräch helfen und eine Brücke sein, um der Einsamkeit zu entfliehen. Manchmal helfen kleine Dinge, hilft ein offenes Ohr“, weiß Diakon Ulrich Föhr. „Das Stadtdiakonat ist wahrlich ein Segen für die Stadt.“