Aktion „Häfler helfen“ wendet Jobverlust ab

Etwa 150 Häfler haben in diesem Jahr Ulrich Föhr schon um Hilfe gebeten. „Es werden nicht weniger“, sagt der katholische Sozialdiakon. Dank der Spendenmittel von „Häfler helfen“ kann er dort unterstützen, wo die Menschen durchs soziale Netz fallen, weil andere Hilfen nicht gewährt werden – denn für solche Notlagen sind die Mittel von „Häfler helfen“ reserviert.

Zugleich ist es ein Ziel von „Häfler helfen“, Menschen in Not wieder eine Perspektive zu geben. Unlängst übernahm Föhr deshalb mit den Spendengeldern die Kosten für eine Autoversicherung. Sein Klient lebt in Friedrichshafen, hat aber in Baindt eine Arbeit im Dreischichtbetrieb gefunden. Seine Arbeitsstelle kann er nur mit dem Auto erreichen, für das er sich aber die Versicherung nicht leisten kann. Diese Summe zu verweigern hätte ihm die Möglichkeit verbaut, für den Lebensunterhalt selbst zu sorgen.

Diese Bereitschaft, aus einer schwierigen Lebenssituation herauszukommen, erwartet Föhr von seinen Klienten auch. Es hat aber zudem etwas mit Würde zu tun, den Klienten zu vermitteln, dass sie ihre Lage nicht zuletzt aus eigenen Anstrengungen verbessern können. Und so schenkt Föhr den Bedürftigen das Geld von „Häfler helfen“ bisweilen nicht einfach, sondern er schließt, wenn er es für vertretbar hält, mit ihnen einen Vertrag über einen zinslosen Kredit. Auch wenn nur ein Teil des Geldes zurückgezahlt wird, ist das ein Erfolg.

Die Diakonische Bezirksstelle Friedrichshafen der Evangelischen Kirche erhält ebenfalls Geld von „Häfler helfen“. Sie ist unter anderem in der Schwangerenberatung und der Schwangerschaftskonfliktberatung tätig. Die Sozialpädagogin Dagmar Neuburger ist dort täglich mit den schwierigen Lebenssituationen alleinerziehender Mütter oder junger Paare mit Kindern konfrontiert. Sie stellte in diesem Jahr mit 190 Euro aus „Häfler helfen“-Mitteln bereits einen Gerichtsvollzieher zufrieden. Eine Mutter hatte in ihrer Geldnot Windeln und Kinderkleidung gestohlen und war erwischt worden. Die Strafe konnte sie aber nicht bezahlen.

Geld für Essen, Strom und Miete

Die Probleme, die Dagmar Neuburger geschildert werden, haben nur im Ausnahmefall mit Handyrechnungen und anderen unvernünftigen Ausgaben zu tun. „Es geht um den Grundbedarf. Um Essen, Strom und Mietrückstände. Oft fehlt eine Waschmaschine, ein Herd“, erzählt sie. Das Geld für solche Geräte mit Arbeitslosengeld II zusammenzusparen, dauert 30 Jahre, hat man in der Diakonie ausgerechnet.

Um die Mittel von „Häfler helfen“ zielführend zu verwenden, braucht es neben Empathie auch kritisches Urteilsvermögen. So wie bei jener ALG II-Empfängerin und alleinerziehenden Mutter dreier Kinder, die mit einer Zahnarztrechnung von 2800 Euro in die Diakonische Bezirksstelle kam. Die Kosten waren so hoch, weil man ihr zu hochwertigen Füllungen aus Keramik geraten hatte, anstatt zu einer kostengünstigen Lösung. Dagmar Neuburger lehnte es ab, die Kosten aus Spendengeldern zu tragen. Sie sah die Mutter in der Pflicht, weil sie über ihre finanziellen Grenzen lebte; aber auch den Zahnarzt, der sich bei der Patientin nicht nach ihrer Zahlungsfähigkeit erkundigt hat. „Ich habe der Frau empfohlen, eine Ratenzahlung mit dem Zahnarzt auszumachen.“

„Man muss manchen Klienten deutlich machen, dass es sich bei den Mitteln von ’Häfler helfen’ um Geld von Steuerzahlern handelt“, stellt Föhr fest. Er merkt aber auch, dass nach ärztlichen Behandlungen immer mehr Menschen mit Rezepten zu ihm kommen, für deren Kosten die Krankenkassen nicht aufkommen – gerade im Alter ist das oft ein Problem. Alte Menschen seien unter den hilfesuchenden Häflern aber unterrepräsentiert, meint Föhr. „Sie schämen sich ihrer Armut.“

„Katastrophaler Wohnungsmarkt“

Von besonderer Brisanz, sind Föhr und Neuburger sich einig, ist der Wohnungsmarkt in Friedrichshafen. „ Immer mehr Klienten von uns leben in Wohnungen , in denen die Miete am Rand der Angemessenheitsgrenze liegt“, sagt Föhr. Geben wir ein Beispiel: Für den Vier-Personen-Haushalt eines ALG II-Empfängers in Friedrichshafen in einer bis zu 90 Quadratmeter großen Wohnung übernimmt das Sozialamt Mietkosten von maximal 641 Euro. „Durch eine Mieterhöhung sind viele plötzlich über dieser Angemessenheitsgrenze. Diese 50 Euro müssen sie selber zahlen; Geld, das an anderer Stelle fehlt“, sagt Ulrich Föhr. Dass seine Klienten günstigere Wohnungen nicht finden, weiß er aus seinen Beratungsgesprächen: „Die Wohnungslage ist katastrophal“.

Umso wichtiger, dass es „Häfler helfen“ gibt. Mancher Friedrichshafener spendet sozusagen bis über seinen Tod hinaus. Insgesamt 23 900 Euro gingen nach Trauerfällen in diesem Jahr bislang auf das Spendenkonto von „Häfler helfen“ ein, weil die Angehörigen die Trauergäste um Überweisungen gebeten haben. „Das ist gelebte Solidarität in dieser Stadt“, sagt Dagmar Neuburger, die diesen und allen anderen Spendern dankbar ist. „Diese Spenden sind ein Zeichen, dass diejenigen, die am Rand stehen, nicht vergessen sind“, fügt Ulrich Föhr an.