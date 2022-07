Aktion Ferienspiele Weilermühle freut sich über Sachspenden

Rund 400 Kinder stehen in den Startlöchern für die Aktion Ferienspiele Weilermühle. Auch dieses Jahr sollen den Kindern alle ausgefallenen Bastelideen, die sie haben, ermöglicht werden. „Damit ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt werden, benötigen wir noch einige Spenden. Wir bitten Sie um Ihre Hilfe“, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Holz (egal ob in Platten- oder Lattenform, oder als Holzscheite zum Grillen), Matratzen, Sofas, Bettlaken, Malstifte, Bastelutensilien, Ausstechformen, Luftballons, Bücher oder Spiele, eben alles was ein Tüftler-Herz begehrt, kann abgegeben werden. Kontakt: Per Telefon unter der Nummer 07541/9419627 oder per E-Mail an info@aktion-ferienspiele.de.