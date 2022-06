Aktion „Fahrradbus“ ist gestartet

Passend zum Auftakt des „Stadtradelns“ in Friedrichshafen ist auch die Aktion „Fahrradbus“gestartet: Schüler radeln dabei mit Lehrern, Eltern und Fahrradfreunden gemeinsam zur Schule. Die Kooperation von Graf-Zeppelin-Gymnasium (GZG) und Karl-Maybach-Gymnasium (KMG) mit der Evangelischen Kirchengemeinde und dem ADFC ging erstmals an den Start.

Was in Deutschland „Schulradler“ oder „Fahrradbus“ genannt wird, heißt in Spanien „Bicibus“ und in England „Bike Bus“. Ziel ist, den Schulweg gemeinsam mit dem Fahrrad zu fahren, denn das macht Spaß, ist sicher und ein Beitrag zum Klimaschutz, schreibt der ADFC in einer Pressemitteilung.

Neele Onnen, Lehrerin am GZG, hat die Aktion in Friedrichshafen angestoßen und mit Kolleginnen und Kollegen organisiert: „Mit dem Fahrrad zu Schule zu fahren sollte eigentlich selbstverständlich sein, doch viele Schüler werden mit dem Auto gebracht. Gewohnheiten werden früh gefestigt, und wer schon als Kind Alltagstrecken radelt, wird dies mit großer Wahrscheinlichkeit auch als Erwachsener tun. Wir wollen dafür werben, dass mehr Kinder mit dem Rad zur Schule fahren. Gerade in der Gruppe ist das viel motivierender.“

Auf insgesamt sieben Routen können sich alle Schüler einer Gruppe anschließen: Immenstaad, Langenargen, Meckenbeuren, Oberteuringen, Kitzenwiese, Ettenkirch und Markdorf sind die Startpunkte, unterwegs gibt es mehrere Haltepunkte, wo man dazustoßen kann. Beim Schulzentrum in der Innenstadt an der Alten Festhalle enden die „Fahrradbusse“ rechtzeitig vor der ersten Stunde.

Beim ersten Termin am 20. Juni waren bereits zahlreiche Schüler dabei. Nun gilt es, an zwei weiteren Tagen noch mehr Teilnehmer zu motivieren, damit die „Fahrradbusse“ im Straßenverkehr auch sichtbar werden. Jeder sei eingeladen mitzuradeln, ruft der ADFC auf. Die nächsten Fahrradbus-Termine sind am Montag, 27. Juni, und Montag, 4. Juli. Informationen zu den Startpunkten gibt es unter www.stadtradeln.de/bodenseekreis im Flyer „Bicibus“.