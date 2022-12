Aktion „50 Klimabäume für Kluftern“ legt los

Die Aktion „50 Klimabäume für Kluftern“ hat am vergangenen Samstag offiziell begonnen. In einer gemeinschaftlichen Pflanzaktion wurden die ersten fünf Bäume gesetzt. In Zukunft sollen viele weitere Bäume die Gemeinde nachhaltig grüner machen.

Das Organisationsteam der Aktion „50 Klimabäume für Kluftern“ hat sich das Ziel gesetzt, die Gemeinde Kluftern nachhaltig grüner zu machen. Dabei werden alle Bäume gezählt, die aufgrund des Engagements der Gruppe in den Boden kommen. Die Idee ist anlässlich der 50-Jahrfeier der Eingemeindung Klufterns entstanden. „Parallel dazu haben wir uns gedacht, dass man auch mal 50 Jahre in die Zukunft schauen sollte“, erzählt Sigrid Merz, die die Leitung des Projekts übernommen hat.

Der sinkende Bestand von Grünflächen ist den Verantwortlichen schon über einen längeren Zeitraum aufgefallen. Hier wollen sie nun aktiv werden. „Nur zu schauen, wie traurig es durch die Trockenheit in den Städten mittlerweile aussieht, bringt uns auch nicht weiter voran“, beschreibt Katrin Feierabend die Motivation hinter der Aktion. Die studierte Landschaftsentwicklerin ergänzt das zehnköpfige Organisationsteam mit einer professionellen Komponente.

Am vergangen Samstag sind bei der ersten Pflanzung von Hochstammbäumen auch weitere Bürger zur Unterstützung auf die Dorfwiese gekommen. Dass das Projekt im Ort so gut angenommen wird, freut Sigrid Merz ganz besonders: „Wir wollen Pflanzen setzen – nicht nur in die Erde, sondern auch in die Köpfe der Menschen, um allen bewusst zu machen, dass man auch vor Ort Klimawandel bekämpfen kann.“ Dabei soll die Dorfwiese an der Holzgasse auch in Zukunft eine zentrale Fläche bilden, um den Klufternern eine naturnahe Fläche zu bieten. Zum Start wurden fünf Bäume gepflanzt, darunter unter anderem traditionelle Arten wie der Salemer Klosterapfel oder die Lützelacker Frühzwetschge. Die gemeinschaftliche Pflanzaktion erfolgte in enger Kooperation mit dem Landwirtschafts- und Umweltamt der Stadt Friedrichshafen, die die Aktion auch finanziell unterstützt.

Neben der Dorfwiese sind noch auf zwei weiteren städtischen Flächen Pflanzaktionen geplant. Gegenüber des Bahnhofs Kluftern sollen Bäume gepflanzt werden und auch der Platz am Bürgerhaus und an der Brunnisachhalle soll sich in eine Grünfläche verwandeln. Hier ist auf Initiative von Ortsvorsteher Michael Nachbaur eine markante Eiche vorgesehen. Die Umsetzung soll im Frühjahr 2023 erfolgen.

Eine weitere interessante Zielgruppe ergibt sich aus den Bürgern mit privatem Grundstück, wie Merz berichtet: „Hier sehen wir noch viel Potenzial im Ort.“ Sie appelliert auch an die Verantwortung der Bürger gegenüber den künftigen Generationen. „Warum soll nicht jeder, der die Möglichkeit auf seinem Grundstück hat, dazu auch einen Beitrag leisten?“ Bislang sind in Kluftern parallel zu der Aktion drei Bäume im Privatbereich gepflanzt worden. Wenn es nach den Verantwortlichen geht, soll diese Zahl in Zukunft noch ansteigen. Private Haushalte erwerben den Baum zwar selber, können sich aber an das Organisations-Team wenden und sich professionelle Unterstützung holen. „Die Ausrede und die Angst davor, etwas falsch zu machen, soll genommen werden“, erklärt Katrin Feierabend das Vorhaben. Bei Fragen zur Baumauswahl oder dem Transport steht sie gerne zur Verfügung.

Durch die Initiative der Gruppe sei eine Eigendynamik im Dorf entstanden, die auch weitere Aktionen ins Rollen bringte Die Professorin für Grundschulpädagogik Ursula Carle möchte in Zukunft das Projekt der Gruppe Bundspechte ehrenamtlich wiederbeleben. Dabei möchte sie die Natur den Grundschulkindern in Kluftern näherbringen. „Der Plan ist es, mit den Kindern hier in der Umgebung etwas zu entdecken, das sie so noch nicht wahrgenommen haben. Dabei soll anhand der Pflanzaktionen der Blick der Kinder für die Natur geschärft werden.“