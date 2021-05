Akku aus E-Bike gestohlen

Auf den Akku eines in der Schillerstraße in Friedrichshafen abgestellten E-Bikes hatte es ein Dieb am Montag zwischen 20.15 und 21.15 Uhr abgesehen. Der Täter entfernte den Akku laut Polizeibericht gewaltsam aus dem an einer Laterne in der Nähe des Bahnhofsplatzes angeschlossenen Fahrrads und flüchtete. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 07541/7010 zu melden.