Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 12 und 16 Uhr aus einem am Strandbad in der Königsstraße abgestellten E-Bike den Akku entwendet, teilt die Polizei mit.

Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07541 / 70 10 erbeten.