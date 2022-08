Airline streicht Flüge: Beliebtes Ziel wird ab Friedrichshafen deutlich seltener angeflogen

Die Fluggesellschaft Corendon hat Flüge am Bodensee-Airport in Friedrichshafen gestrichen. Auf die griechische Urlaubsinsel Rhodos geht es jetzt nur noch eingeschränkt. Das bestätigt der Flughafen in Friedrichshafen auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Laut Jana Hornstein vom Bodensee-Airport wurde zunächst die Verbindung am Mittwoch gestrichen. Ab Ende August falle dann auch noch der Flug am Samstag weg. „Die Mitarbeiter des Flughafens hatten auf die Änderung des Flugplans keinen Einfluss“, so Hornstein.

Die gestrichenen Verbindungen sollen laut Corendon für mehr Pufferzeiten zwischen den Flügen sorgen und den eingeschränkten Abfertigungsmöglichkeiten Rechnung tragen. „Anders als bei manch anderen Flughäfen können die Ausfälle allerdings nicht mit Problemen am Flughafen begründet werden“, sagt sie.

Das bedeuten die Streichungen für Urlauber

Urlauber, die bereits einen solchen Flug gebucht haben, bekommen jetzt ein Problem. „Für die Passagiere bedeuten die Streichungen, ihre Urlaubspläne anpassen zu müssen. Was für viele natürlich enttäuschend ist, da Hotels, Mietwagen und so weiter bereits gebucht sind“, sagt Jana Hornstein.

Bisher fallen die Verbindungen von Corendon nur im Sommerflugplan aus, der bis Ende Oktober gilt. „Wir sind mit Corendon in Gesprächen und optimistisch, dass die Streichungen nur saisonal sind“, so Flughafen-Mitarbeiterin.

Abgesehen davon liefe der Betrieb am Bodensee-Airport in der aktuellen Urlaubssaison gut. „Fast alle der Flüge sind derzeit ausgebucht“, sagt sie. Die Passagierzahlen bewegten sich mit 45 000 Personen im Juli auf demselben Niveau wie im Vor-Pandemie-Jahr 2019.