Airline in der Krise: Germania-Mitarbeiter müssen auf ihr Gehalt warten

Bei der Fluggesellschaft Germania haben die Mitarbeiter bislang kein Januar-Gehalt bekommen. „Ich kann bestätigen, dass sich im Zusammenhang mit dem aktuellen Finanzierungsprozess die Auszahlung der Löhne und Gehälter des Monats Januar für die Germania Fluggesellschaft mbH und die Germania Technik Brandenburg GmbH verzögert“, teilte ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage mit. Zuvor hatten die Fachportale „Airliners.de“ und „aero.de“ darüber berichtet.

Vom Unternehmenssprecher hieß es weiter: „Die Geschäftsführung bedauert dies ausdrücklich und bittet die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Entschuldigung. Germania bemüht sich nach Kräften, den Zahlungseingang auf den Konten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnellstmöglich sicherzustellen.“ Zum derzeitigen Stand des aktuell laufenden Finanzierungsprozesses machte die Airline keine Angaben.

Unlängst war bekanntgeworden, dass die Berliner Fluggesellschaft mit mehr als 30 Mittelstrecken-Jets in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Dass das Geld bei der Airline knapp wurde, begründete das Management unter anderem mit den stark gestiegenen Kerosinpreisen im vergangenen Sommer und der Abwertung des Euro zum US-Dollar. Zwischenzeitlich hatte die Airline nach Investorengesprächen angekündigt, dass sie verbindliche Zusagen habe, um die Finanzierungslücke zu schließen.

Von den regionalen Flughäfen aus fliegt Germania mehrere beliebte Urlaubsziele an. Darunter von Friedrichshafen nach Mallorca, Antalya und Rhodos.

Gut eine halbe Million Reisende fliegen jährlich ab Friedrichshafen. Die größte touristische Fluggesellschaft am Bodensee-Airport ist Germania. Doch die steckt jetzt in finanziellen Schwierigkeiten. Germania könnte sich damit in eine ganze Reihe von Pleite-Airlines einreihen. Noch ist der Geschäftsführer des Häfler Flughafens aber optimistisch.