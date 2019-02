Airbus hofft auf mehr Aufträge zum Satellitenbau am Bodensee

Mit der Eröffnung eines neuen Technologiezentrums namens ITC hofft Airbus Defence and Space am Bodensee auf deutlich mehr Aufträge. Das rund 45 Millionen Euro teure Gebäude verdreifache die Flächen zum Bau von Satelliten, Sonden und Raumfahrtinstrumenten, sagte Programmleiter Eckard Settelmeyer am Freitag in Friedrichshafen. „Dadurch erhöhen wir unsere Kapazität um rund 50 Prozent.“ Herzstück des ITC ist der 2100 Quadratmeter große, beinahe staub- und partikelfreie Reinraum.

Einblick in den Reinraum bei der Eröffnung. An den ersten Satelliten wird bereits gearbeitet.

Die Raumfahrtsparte von Airbus fertigt am Bodensee unter anderem Satelliten zur Erd- und Wetterbeobachtung. „Dank solcher Satelliten wird der Spielraum für Ausreden beim Kampf gegen den Klimawandel immer kleiner, und das ist wirklich gut so“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei der Eröffnungsfeier. Im neuen „Integrated Technology Centre“ können nach Angaben von Airbus nun bis zu acht große Satelliten in Reinraumbedingungen gleichzeitig bearbeitet werden.

Hoher Aufwand für die Präzision

Das Gebäude, das innerhalb von zwei Jahre fertiggestellt wurde, steht auf 230 etwa 40 Meter langen Bohrpfählen. Das soll im Verbund mit vier jeweils 150 Tonnen schweren sogenannten seismischen Blöcken dafür sorgen, dass die Arbeit an Satelliten und Technik vollkommen ohne Erschütterungen stattfinden kann. "Das ermöglicht eine viel höhere Präzision", sagte ITC-Projektleiter Christopher Hess bei der Eröffnung. Mit Stolz blickt auch Standortchef Dietmar Pilz auf das 70 mal 60 Meter große Bauwerk: "Das Gebäude ist ein Technologie-Wunderwerk."

Airbus Defence and Space hat in Deutschland neben Friedrichshafen am Bodensee auch Standorte in Bremen, bei München und in Ulm. 2018 erzielte die Sparte mit etwa 33 000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 11 Milliarden Euro.

Ein ausführlicher Bericht folgt.