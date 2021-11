Airbus-Forschungspreis „Claude Dornier” zum 31. Mal vergeben

Andreas Liehl (31) und Phillip Heiler (32) sind die Preisträger des diesjährigen Airbus-Forschungspreises „Claude Dornier.” Dies teilt die Airbus Defence and Space GmbH mit.

Seit 1989 vergibt der Standort Friedrichshafen von Airbus Defence and Space den mit 6000 Euro dotierten Preis für herausragende Doktorarbeiten in den Fachbereichen Mathematik und Statistik, Informatik und Informationswissenschaft, Physik und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Konstanz.

Andreas Liehl hat seine Dissertation im Fachbereich Physik, Phillip Heiler seine Dissertation im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften angefertigt. Bei der feierlichen Preisverleihung im Raumfahrt-Technologiezentrum von Airbus sagte Standortleiter Dietmar Pilz: „Ein Hightech-Unternehmen wie Airbus setzt auf Spitzenforschung und deren Ergebnisse, um innovative Produkte und Lösungen zu entwickeln und anzubieten. Mit dem Airbus-Forschungspreis ‚Claude Dornier‘ leisten wir seit vielen Jahren einen Beitrag, um herausragende Leistungen auch regional zu fördern.“

Andreas Liehl hat sich in seiner Dissertation mit dem Titel „Rauscheigenschaften und Anwendungen passiv phasenstarrer Femtosekunden-Frequenzkämme“ einem Thema gewidmet, dass Physiker bis heute vor eine große Herausforderung stellt: die experimentelle Bestimmung und Kontrolle elektromagnetischer Felder auf ultrakurzen Zeitskalen. Periodische Abfolgen von Femtosekunden-Laserimpulsen sind dabei eines der wichtigsten Hilfsmittel. (Eine Femtosekunde (fs) entspricht 0,000 000 000 000 001 Sekunden). Einerseits ermöglichen sie die Erforschung fundamentaler Eigenschaften von Licht, andererseits revolutionierten sie in den letzten Jahrzehnten die Anwendungsmöglichkeiten optischer Systeme. Liehl verfolgt in seiner Arbeit einen alternativen Ansatz, der zu kleineren und kostengünstigeren Bauweisen von Femto-Lasern führen könnte.

Phillip Heiler führt in seiner Arbeit drei Aufsätze über statistische Rückschlüsse und Schätzungen über verschiedene ursächliche Effekte in den Wirtschaftswissenschaften zusammen. In seiner Doktorarbeit geht es darum, Methoden zu Schätzungen und Hochrechnungen zur Analyse von wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen zu entwickeln und zu verbessern. Im Zuge rasch anwachsender und zur Verfügung stehender Datenmengen unterschiedlichster Herkunft werden die Möglichkeiten und Herausforderungen für das akkurate Messen von Zusammenhängen weiter an Bedeutung zunehmen. Heilers Arbeit auf diesem Gebiet könne einen Beitrag leisten, die anhaltenden Bestrebungen für ein besseres Verständnis und eine kompetentere Entscheidungsfindung in einer Welt zunehmender Komplexität zu unterstützen, teilt die Airbus GmbH weiter mit.