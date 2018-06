Die U17-Juniorinnen-Nationalmannschaft steht bei der Weltmeisterschaft in Jordanien nach zwei Siegen und einem Unentschieden im WM-Viertelfinale. Der Gegner dort wird am heutigen Mittwoch (19 Uhr-Ortszeit) in der Hauptstadt Amman Spanien sein, gegen das man im Mai dieses Jahres in Borisow/Weißrussland nach einem spannenden Elfmeterschießen Europameister geworden war.

Für die 17-jährige gebürtige Ailingern Giulia Gwinn, die in der Bundesliga für den SC Freiburg spielt, läuft das Unternehmen WM in Jordanien gut an. „Sie kurbelt das Offensivspiel der Mannschaft an und ist durch ihre Dynamik und dem Spiel Eins gegen Eins für den Gegner unberechenbar“, urteilt ihre Nationaltrainerin Anuschka Bernhard über ihre Leistung nach drei Vorrundenspielen.

Den Beweis hat sie bisher eindeutig geliefert. Im ersten Spiel gegen Venezuela schoss sie nicht nur das erste Tor der WM, sondern bereitete auch das zweite Tor für ihre Vereinskollegin Klara Bühl vor (Endstand 2:1). Nach dem Spiel wurde sie als beste Spielerin ausgezeichnet.

Im zweiten Spiel gegen Kanada erzielte Giulia Gwinn mit einem fulminanten Freistoß aus 16 Metern den 1:1-Ausgleich, der gleichzeitig auch das Endergebnis der Partie bedeutete. Auch im dritten Spiel gegen Kamerun schoss sie das 1:0 zum späteren 2:0-Erfolg ihrer Mannschaft. „Es wird gegen Spanien im Viertelfinale schwer werden“, sagt ihre Mutter Gabi, die zusammen mit ihrem Mann Florian ihre Tochter in den Vorrundenspielen in Jordanien begleitet hatte.

Aber Hoffnung, das Halbfinale (dort würde man auf den Sieger Japan gegen England treffen) zu erreichen, ist trotzdem vorhanden, denn immerhin hat man sich gegen Spanien im Mai nach einem Elfmeterschießen den Europatitel geholt. Bleibt Giulia Gwinn und ihren Mitspielerinnen zu wünschen, dass sie das Endspiel am 21. Oktober in Amman (Jordanien) erreichen.

Das Spiel gegen Spanien wird am Mittwoch ab 18 Uhr MESZ auf Eurosport 2 übertragen. (mt)