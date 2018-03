Ailinger VdK wünscht sich mehr jüngere Mitglieder

Der Sozialverband VdK Ailingen hat zu einer Mitgliederversammlung am Mittwoch in das Rocalli-Haus in Ailingen eingeladen. Sieben Mitglieder des Sozialverbands wurden für ihre langjährige Treue zum Ortsverband und für ihr Engagement ausgezeichnet.

Die goldene Verdienstnadel des VdK-Landesverbandes Baden-Württemberg für besondere Verdienste erhielt Cäcilia Allgaier. Sie ist seit 2006 Frauenvertreterin in der Vorstandschaft des Ortsverbands Ailingen. Das goldene Treueabzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft im VdK erhielt Siegfried Mader, der fünf Jahre Kassierer und 14 Jahre Revisor im Ortsverband war.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Andreas Marosi und Josef Mayer mit dem silbernen Treueabzeichen geehrt. Horst Buttgereit und Ingrid Henning konnten ihr silbernes Abzeichen nicht persönlich entgegennehmen.

Bei der Mitgliederversammlung standen auch noch andere Themen auf der Tagesordnung. Hans Allgaier berichtete in seinem Kassenbericht von einer positiven Bilanz für das Jahr 2017. In der Versammlung stimmten die Mitglieder daneben über das Ziel des diesjährigen Jahresausflugs am 11. Juli ab. Die Mehrheit war für eine Reise zum Tegernsee. Der Blautopf bei Blaubeuren, der die zweitmeisten Stimmen erhielt, soll aber das Ziel des Ausfluges 2019 werden.

Der Ortsverband Ailingen hat nach Angaben des Ortsverbandsvorsitzenden Josef Meschenmoser derzeit 175 Mitglieder, von denen 159 Mitglieder im Alter zwischen 50 und 99 Jahren sind. Nur 16 Mitglieder sind in der Altersgruppe der 20 bis 49-Jährigen.

Der stellvertretenden Vorsitzende Rüdiger Heinz wünscht sich mehr jüngere Mitglieder. „Für einen vergleichsweise geringen Jahresbeitrag hat man alle Vorteile einer Mitgliedschaft im VdK“, erklärt der seit einem Autounfall im Jahr 1974 sehr schwer sehbehinderte Sozialrichter, der als einer der wenigen Juristen in Deutschland auf Medizinrecht spezialisiert ist.

„Es gibt bei uns eine sehr umfassende Beratung im Bereich Sozialrecht. Dazu gehört nicht nur eine Beratung für die klassischen Sozialversicherungen wie die Renten-, Unfall-, Pflege-und Krankenversicherung, sondern es gibt bei uns auch Hilfe bei der Patienten- und Wohnberatung, bei Problemen während der Jobsuche und natürlich auch eine Beratung für Menschen mit Behinderung“, nennt Rüdiger Heinz einige Beispiele für die Beratungsangebote des Sozialverbandes.