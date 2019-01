Äußerst erfolgreich für die TSG Ailingen ist der OS-Cup am vergangenen Sonntag gewesen. Die erste Mannschaft sicherten sich die oberschwäbische Meisterschaft im Kunsturnen der Männer. Medaillen gab es auch in der Einzelwertung: Ivan Sommer holte sich zum zweiten Mal den Titel. Tobias Kammel erturnte sich Bronze.

Insgesamt 46 Turner in acht Mannschaften gingen lautPressebericht in der Ailinger Sporthalle an die Geräte. Gespannt war man, ob es gelingen würde, die Dominanz des TV Eisenharz zu durchbrechen, der in den Jahren zuvor quasi ein Abo auf den Titel hatte. Die Turner der TSG Ailingen wollten dies in eigener Halle schaffen, zumal die anderen Vereine nicht in kompletter Bestbesetzung antreten konnten. Der Aufstieg in die Verbandsliga sorgt zusätzlich für eine Portion Selbstbewusstsein und Motivation.

Unter den Anfeuerungen der eigenen Fans starteten die Gastgeber am Sprung und übernahmen gleich am ersten Gerät die Führung. Momentan sind die Ailinger noch in der Vorbereitung zu kommenden Ligasaison mit der KTV Oberschwaben, nicht alle Übungen sind wettkampferprobt. Davon war jedoch am Barren nichts zu spüren. Jede Übung gelang wie geplant – mit 50,4 Punkten konnte man sich schon etwas absetzen. Nach dem dritten Umlauf verkürzte das Team Wangen/Eisenharz den Rückstand kurzzeitig, bevor die TSG durch eine sehr gute Bodenleistung wieder davonzog. Trotz zweier Absteiger am Pferd gingen die Ailinger mit einem beruhigenden Polster an ihr letztes Gerät. Mit dem Tagesbestwert an den Ringen von 51,1 Punkten setzte die TSG-Riege zum Schluss ein dickes Ausrufezeichen. Riesig war der Jubel bei Turnern und Fans als der Siegerpokal überreicht wurde.

Vizemeister wurde die TG Wangen/Eisenharz, Bronze ging an den TSV Altshausen. Dies war die erste Meisterschaft überhaupt für die TSG Ailingen beim OS-Cup. Die zweite TSG-Mannschaft mit einigen Nachwuchturnern aus Ailingen belegte am Ende den siebten Platz.

In der Einzelkonkurrenz lieferten sich der Ailinger Ivan Sommer und Simon Strobel (TSV Altshausen) ein spannendes Duell. Nach den sechs Geräten setzte sich Sommer klar mit 79,85 Punkten durch und holte sich den Titel. Dahinter gab es um die Bronzemedaille ein sehr enges Rennen von sechs bis acht Turnern mit ständig wechselnden Positionen. Schließlich setzen sich Tobias Kammel (Ailingen) mit 68,75 Punkten durch. Der erst 14-jährige Ailinger Alessio Röhr zeigte mit Platz vier, dass jetzt schon mit den Besten mithalten kann. Lukas Schnippe als Fünfter komplettierte das äußerst erfolgreiche Abschneiden der TSG.