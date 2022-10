Ailinger Turnjugend verteidigt Führung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vergangenen Sonntag fand der zweite Wettkampftag der oberschwäbischen Nachwuchsliga in Biberach statt. Die Turner der TSG Ailingen überzeugten auch beim Kürwettkampf.

Die erste Mannschaft der Ailinger E-Jugend mit Manuel Schweizer, Tim Mayer, Clemens Jehle, Ley und Jin Frank absolvierte erneut einen sehr starken Wettkampf. Zwar konnte der TV Eisenharz den Abstand an diesem Tag beim klassischen Geräteturnen geringer halten. Mit dem zweiten Tagessieg verteidigten das Ailinger Team aber souverän ihre Führung in der Gesamtwertung und baute ihren Vorsprung aus. Die zweite E-Jugend-Riege aus Ailingen mit Jonas Wiest, Timo Stärk, Philipp Konrad, Nikita Muratov und Luis Pfaller konnte bei ihrem ersten Kürwettkampf ebenfalls überzeugen. Das junge Team liegt nach wie vor auf Rang 4 von neun Mannschaften.

Spannend war der Geräteumlauf in der D-Jugend. Die TSG Ailingen musste auf den verletzten Jan Wirsum verzichten. Jonathan Martin, Justin Adam und Sebastian Oelhaf konnten daher nur in Minimalbesetzung antreten. Damit hatten sie keine Streichwertungen und jede Wertung zählte. Konzentriert und nervenstark gelang dem Trio ein fast fehlerfreier Umlauf. Riesig war dann die Freude über den zweiten Tagessieg. Mit lediglich 2 Punkten Vorsprung verwiesen sie erneut Eisenharz und Altshausen auf die Plätze.

In der C-Jugend konnte die WKG Ailingen/Ravensburg über weite Strecken gut mithalten. Lediglich an den Ringen und am Pferd schlugen die geringeren Ausgangswerte negativ zu Buche. Nikola Wagenseil, Lenz Oldendkotte, Marian und Timo Traub landeten erneut auf Rang drei.

Die beiden Juniorenteams lagen beide gut im Rennen ums Podest. Beide Mannschaften konnten aber nicht bei jeder Übung das Optimum herausholen und ließen wichtige Punkte liegen. Ailingen 1 mit Adrian Pietrek, Hannes Waibel und David Mertsch verpassten als Vierter ganz knapp das Podest. Die WKG Ailingen/Ravensburg mit Philipp Obermayr, Moritz Beck, Justus Pietrek und Kilian Schulz waren fast gleich auf und wurden am Ende Fünfter.

Am 13. November findet das Finale in Wangen statt. Dort werden dann die oberschwäbischen Meister gekürt.