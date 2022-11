Ailinger Turnerinnen siegen deutlich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Pause durften die Ailingen Turnerinnen (TSG Ailingen) endlich wieder in die Ligasaison starten. Nachdem die erste Mannschaft in ihrer Ligapremiere 2019 direkt den Aufstieg in die Kreisliga A schaffte, musste sie lange durchhalten, um die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Und dies gelang ihr am letzten Wettkampf in einer fulminanten Weise. Vor heimischem Publikum konnten die Mädchen all ihr Talent unter Beweis stellen und siegten am Ende mit deutlichem Abstand. Obwohl zwischen Platz zwei und drei gerade einmal 0,05 Punkte lagen, konnte sich die TSG mit ganzen vier Punkten Vorsprung an die Spitze setzen. Maßgeblich verantwortlich für den Erfolg war dabei Jasmin Eisfeld, die sich den Gesamtsieg unter den knapp 70 Turnerinnen sicherte und gleichzeitig die Tagesbestwertungen am Boden und Schwebebalken erturnte. Ebenso erfolgreich war Leonie Rick, die Siegerin am Sprung und Drittplatzierte am Stufenbarren wurde. Doch den entscheidenden Durchbruch erzielten die Turnerinnen gemeinsam an ihrem letzten Gerät. Obwohl der Schwebebalken als Zittergerät gilt, konnten die Mädchen absolute Nervenstärke beweisen und sicherten sich den eindeutigen Sieg. Neben den genannten Turnerinnen feierten Selina Gerhardt, Sophia Steinmann, Julia Abt, Lina Frei, Romy Butz und Ann-Sophie Miller nach einem langen Wettkampftag den unerwarteten und deshalb umso schöneren Sieg.

Getragen wurde die erste Mannschaft durch ihren großen Beistand der zweiten Mannschaft, die bereits am Vormittag in ihre Ligasaison starten durfte. In der Kreisliga B wurde das junge Team von den bereits erfahrenen Turnerinnen Meike Meyer und Jade Werkmann geleitet. Unterstützt wurden sie von der normalerweise als Trainerin agierenden Tabea Merl, die ihre aktive Karriere bereits vor Jahren beendete. Zurück auf der Wettkampfbühne turnte sie einen hervorragenden Wettkampf und konnte sich den vierten Platz an Sprung und Stufenbarren sichern. Leider musste sie aufgrund einer Verletzung am Fuß ihren Wettkampf frühzeitig beenden. Das restliche Team um Malia Ense, Savanna Schnurr, Theresa Hartwich, Alissa Rubcov, Finja Köhl und Fritzi Schulze meisterten ihren allerersten Liga-Wettkampf ebenso erfolgreich.

Das Trainerteam Vanessa Pfadler und Ayke van Bruggen sind sehr stolz auf die Erfolge ihrer Turnerinnen und blicken gespannt auf den alles entscheidenden nächsten Wettkampf am 19. November in Wangen.